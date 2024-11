JEJUM MANTIDO

Após derrota, Carpini acredita em 'falta de tranquilidade e eficiência' para explicar resultado

Apesar do atacante Alerrandro abrir o placar, a equipe rubro-negra viu o Corinthians empatar e virar a partida

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 20:47

Thiago Carpini contra o Corinthians Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do atacante Alerrandro abrir o placar para o Vitória no Barradão, a equipe rubro-negra viu o Corinthians empatar e virar a partida neste sábado (9). Dentro de campo, o torcedor do Leão pôde ver um time apresentando um desempenho abaixo do visto nas últimas rodadas. Os muitos erros de passe e tomadas de decisão foram definidos pelo treinador Thiago Carpini como falta de tranquilidade e eficiência.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico do Leão lamentou os erros cometidos pelo time, principalmente após o atacante Alerrandro abrir o placar no Barradão. O lance aconteceu aos oito minutos de jogo, após o goleiro Hugo Souza falhar e entregar a bola nos pés do jogador rubro-negro. Na visão do treinador, o desempenho mostrado deixou a desejar.

"Não foi um grande jogo, não foi próximo do que nós estávamos apresentando nas últimas partidas. Tiveram também coisas boas, f um jogo muito igual. Em alguns momentos, o Vitória foi superior e o Corinthians foi em outros. O adversário vem em um momento como o Vitória. Para mim, mais do que isso [pequenos erros] são os erros grandes. Passes por dentro, isso é uma coisa que não vinha acontecendo e precisamos ajustar", iniciou.

"Mesmo assim, antes disso nós não fomos eficientes. Quem fizesse o segundo gol venceria e nós chegamos próximos de fazer muito antes do Corinthians, mas faltou a tranquilidade. Nesse nível de competição, você paga o preço. Não vi uma superioridade e nem grandes chances do adversário. É mais uma decisão que fica para trás. Não tem nada para lamentar, a gente segue nas mesmas convicções de trabalho", complementou.

Foram 14 minutos de diferença entre o gol de Alerrandro e o empate do Corinthians com Yuri Alberto. Nesse tempo, o adversário do Leão cresceu na partida e balançou as redes depois de uma boa trama entre os três principais jogadores do elenco. Na opinião de Carpini, os erros cometidos no início do jogo foram permitindo que o Timão percebesse a instabilidade e ganhasse confiança. Apesar do fator nervosismo ter sido citado, o treinador rejeita a ideia de que a equipe sentiu o jogo e acredita que a pressão da briga contra o rebaixamento criou uma "casca".

"Hoje nós temos aí uma 'gordura' que nós conquistamos, mas que não representa nada. Está tudo em aberto ainda. Eu acho que esse nervosismo que os atletas sentiram é o mesmo sentimento de todos nós que vivemos aqui no clube diariamente. Nós nos preparamos muito para esse jogo. Tínhamos muita convicção que faríamos outro grande jogo e conseguiríamos os três pontos", explicou.

Desempenhos individuais

A derrota manteve o jejum de oito anos do Vitória sem ganhar dos paulistas dentro do Barradão. Ex-Corinthians, o atacante Gustavo Mosquito foi um dos que mais tentou dar os três pontos para o Leão. Apesar do gol perdido, o ponta direita foi substituído por questões físicas. No entanto, a entrada de Zé Hugo já havia sido planejada para mudar a característica do jogo.

"Já havia dado o indício de que não aguentaria. A partir do momento que baixou um pouquinho a bateria, a gente vai sempre tentando ter um feedback do atleta. Não acho que era o caso de continuar com ele, a ideia era ter um pouco mais de profundidade com o Zé [Hugo]. Mesmo se o Mosquito tivesse condições físicas de ficar um pouco mais em campo, iria colocar o Zé. Sinal que hoje temos boas opções, as entradas dos outros jogadores vêm fazendo sempre diferença. Carlinhos entrou bem, o Zé entrou bem em vários jogos, então a gente tem opções no banco", disse.

Também por questões físicas, outro jogador que nem chegou a entrar em campo foi o zagueiro Neris. Em seu lugar, Edu foi o escolhido para atuar ao lado de Wagner Leonardo. "Tivemos uma mudança do lado esquerdo [Willean Lepo] e uma mudança no miolo de zaga. Duas mudanças fazem diferença, talvez essa falta de entrosamento até tenha comprometido em algumas tomadas de decisões. Não é surpresa o bom desempenho que o Edu tem tido em algumas partidas. Para a sequência, se começa um ou outro, vai muito de acordo com o adversário, mas a tendência é que volte alguém que vem mais entrosado e que vem já ajudando", deu o recado.