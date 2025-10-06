NA BRONCA

Após derrota para o Bahia, dirigente do Flamengo critica arbitragem: 'CBF tem que explicar'

José Boto fala em “suspeitas” sobre decisões que beneficiam rivais e diz que erros têm se repetido no Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08:22

Bahia x Flamengo, pela 27ª rodada da Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo (5), em Salvador, rendeu protestos da diretoria rubro-negra contra a arbitragem e a CBF. O diretor de futebol do clube, José Boto, fez um duro pronunciamento após a partida, levantando dúvidas sobre a lisura dos critérios adotados pela comissão de arbitragem.

Segundo o dirigente, embora o Flamengo tenha sua parcela de culpa pela derrota, já que terminou a partida com dois jogadores expulsos, as recentes atuações dos árbitros em jogos do Campeonato Brasileiro têm deixado “suspeitas”. Boto mencionou especificamente Ramon Abatti Abel, que apitou o empate entre Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira anterior e, dias depois, conduziu a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, resultado que colocou o time alviverde na liderança.

“O que acontece em outros campos deixa suspeitas do que se passa por trás. O árbitro, que nos prejudicou na quinta-feira passada, teve como prêmio ir apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isso”, declarou o diretor. “O Flamengo não pode chegar e invadir a CBF, é a CBF que tem que explicar por que os critérios são diferentes, por que o que é falta em um jogo não é falta em outro, por que o VAR não intervém quando tem que intervir. A CBF tem que explicar.”

Boto ainda afirmou que a diretoria vem tentando diálogo com a confederação, mas sem retorno efetivo. “Nós tentamos falar com o presidente da CBF, com o presidente da comissão de arbitragem todas as semanas, mas continua igual”, disse. Ele lembrou que já havia ouvido críticas sobre a arbitragem brasileira quando trabalhava na Europa e, agora, vivencia de perto o problema.

Questionado sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, foi enfático: “Basta ver o que se passa. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem, não acho que seja só falta de qualidade dos árbitros, porque apitam de maneiras diferentes em lugares diferentes. Temos que fazer o nosso, mas não podemos continuar sendo prejudicados e ver nossos rivais sendo beneficiados. Alguém tem que explicar. Tem que haver medidas, os árbitros que erram precisam ser castigados.”

O técnico Filipe Luís também já havia criticado o desempenho da arbitragem em entrevista coletiva. O treinador apontou desequilíbrio nos critérios e afirmou que as decisões têm influenciado diretamente a disputa pelo título.

“Se a diferença de erros é 80-20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja diferença de erros com margem muito pequena para as duas, três equipes que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo pelo bem da competição”, disse Filipe. “Infelizmente, tivemos uma expulsão no primeiro tempo que prejudicou o andamento da partida, um jogo que era bonito.”