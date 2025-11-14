NA ESPANHA

Após escândalo do beijo sem consentimento, Luis Rubiales é atingido por ovada do próprio tio

Parente rompeu relações após polêmica com Jenni Hermoso e lançou ovos contra o ex-dirigente em meio à tentativa de reconstrução de sua imagem

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:57

Rubiales levando ovado do próprio tio no lançamento do seu livro Crédito: Reprodução/Internet

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), viveu um momento inusitado e conturbado na noite desta quinta-feira, 13. Durante o lançamento de seu livro “Matar a Rubiales”, o ex-dirigente foi atacado com três ovos arremessados pelo próprio tio. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol El Confidencial. A confusão gerada pela agressão movimentou o local, mas o evento seguiu após o tumulto.

- Rubiales presenta un libro llamado “Matar a Rubiales”

- ⁠Lo intentan matar a huevazos

- ⁠Rubiales hace un 360 para esquivarlo y corre a por él

- ⁠Aparece al final del vídeo Bertrand Ndongo

- ⁠El agresor era su tío



vídeo del año señores.

pic.twitter.com/0yuL4ZG6w3 — rosito (@freerosito__) November 13, 2025

Rubiales comandou a RFEF entre 2018 e 2023 e se tornou um dos nomes mais criticados do futebol internacional após a polêmica protagonizada na final da Copa do Mundo feminina de 2023. Durante a cerimônia de premiação, ele beijou a jogadora espanhola Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento dela. O ato desencadeou acusações de agressão sexual e denúncias de que o dirigente teria tentado pressionar a atleta a declarar que o beijo foi consensual.

A atitude gerou uma crise institucional na Federação Espanhola, provocou protestos contra o machismo no esporte em vários países, abriu um processo judicial e resultou na suspensão de Rubiales pela Fifa. Diante da repercussão mundial e da pressão interna, ele acabou renunciando ao cargo.

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol 1 de 7

Segundo o El Confidencial, o tio de Rubiales mora com a avó do ex-dirigente e rompeu a relação familiar após o escândalo envolvendo Hermoso. Ele acusa o sobrinho de “dividir a família”. Ao lançar os ovos, o homem chamou Rubiales de “sem vergonha”.