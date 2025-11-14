Após escândalo do beijo sem consentimento, Luis Rubiales é atingido por ovada do próprio tio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:57
Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), viveu um momento inusitado e conturbado na noite desta quinta-feira, 13. Durante o lançamento de seu livro “Matar a Rubiales”, o ex-dirigente foi atacado com três ovos arremessados pelo próprio tio. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol El Confidencial. A confusão gerada pela agressão movimentou o local, mas o evento seguiu após o tumulto.
Rubiales comandou a RFEF entre 2018 e 2023 e se tornou um dos nomes mais criticados do futebol internacional após a polêmica protagonizada na final da Copa do Mundo feminina de 2023. Durante a cerimônia de premiação, ele beijou a jogadora espanhola Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento dela. O ato desencadeou acusações de agressão sexual e denúncias de que o dirigente teria tentado pressionar a atleta a declarar que o beijo foi consensual.
A atitude gerou uma crise institucional na Federação Espanhola, provocou protestos contra o machismo no esporte em vários países, abriu um processo judicial e resultou na suspensão de Rubiales pela Fifa. Diante da repercussão mundial e da pressão interna, ele acabou renunciando ao cargo.
Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol
Segundo o El Confidencial, o tio de Rubiales mora com a avó do ex-dirigente e rompeu a relação familiar após o escândalo envolvendo Hermoso. Ele acusa o sobrinho de “dividir a família”. Ao lançar os ovos, o homem chamou Rubiales de “sem vergonha”.
O parente foi rapidamente contido, e o lançamento do livro prosseguiu. Rubiales tenta reconstruir sua imagem pública após a crise que abalou sua carreira. “O que me segurou foi ter visto uma mulher grávida com dois meninos. Pensei neles. Se eu tivesse conseguido alcançá-lo, estaríamos falando de outra situação”, declarou o tio após o incidente.