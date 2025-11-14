Acesse sua conta
Após escândalo do beijo sem consentimento, Luis Rubiales é atingido por ovada do próprio tio

Parente rompeu relações após polêmica com Jenni Hermoso e lançou ovos contra o ex-dirigente em meio à tentativa de reconstrução de sua imagem

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:57

Rubiales levando ovado do próprio tio no lançamento do seu livro
Rubiales levando ovado do próprio tio no lançamento do seu livro Crédito: Reprodução/Internet

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), viveu um momento inusitado e conturbado na noite desta quinta-feira, 13. Durante o lançamento de seu livro “Matar a Rubiales”, o ex-dirigente foi atacado com três ovos arremessados pelo próprio tio. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol El Confidencial. A confusão gerada pela agressão movimentou o local, mas o evento seguiu após o tumulto.

Rubiales comandou a RFEF entre 2018 e 2023 e se tornou um dos nomes mais criticados do futebol internacional após a polêmica protagonizada na final da Copa do Mundo feminina de 2023. Durante a cerimônia de premiação, ele beijou a jogadora espanhola Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento dela. O ato desencadeou acusações de agressão sexual e denúncias de que o dirigente teria tentado pressionar a atleta a declarar que o beijo foi consensual.

A atitude gerou uma crise institucional na Federação Espanhola, provocou protestos contra o machismo no esporte em vários países, abriu um processo judicial e resultou na suspensão de Rubiales pela Fifa. Diante da repercussão mundial e da pressão interna, ele acabou renunciando ao cargo.

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol

Rubiales pulou em Hermoso antes de forçar um beijo na jogadora por Reprodução
Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol por RFEF/EFE
Luis Rubiales em discurso durante assembleia geral extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol por RFEF/Divulgação
Luis Rubiales é o presidente da Federação Espanhola de Futebol por Federação Espanhola de Futebol/Divulgação
Gesto obsceno de Luis Rubiales na final da Copa do Mundo Feminina por Marca/Reprodução
Luis Rubiales deu beijo na boca da meia Jenni Hermoso por Reprodução
Mãe do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, encerrou greve de fome por Reprodução
1 de 7
Rubiales pulou em Hermoso antes de forçar um beijo na jogadora por Reprodução

Segundo o El Confidencial, o tio de Rubiales mora com a avó do ex-dirigente e rompeu a relação familiar após o escândalo envolvendo Hermoso. Ele acusa o sobrinho de “dividir a família”. Ao lançar os ovos, o homem chamou Rubiales de “sem vergonha”.

O parente foi rapidamente contido, e o lançamento do livro prosseguiu. Rubiales tenta reconstruir sua imagem pública após a crise que abalou sua carreira. “O que me segurou foi ter visto uma mulher grávida com dois meninos. Pensei neles. Se eu tivesse conseguido alcançá-lo, estaríamos falando de outra situação”, declarou o tio após o incidente.

LEIA MAIS 

Rubiales revela arrependimento por beijo forçado em Hermoso e joga culpa em jogadora

Rubiales é condenado por beijo forçado em jogadora Jenni Hermoso

Ancelotti prega defesa sólida e define base da Seleção para enfrentar Senegal em Londres

Lucas Paquetá fala após absolvição e revela sofrimento durante investigação sobre apostas

Cristiano Ronaldo pode pegar suspensão e desfalcar Portugal na Copa do Mundo de 2026

