MAIS UM REFORÇO

Após fechar com Kieza, Flu de Feira contrata "Neymar do Nordeste" que jogou em Bahia e Vitória

Touro do Sertão se prepara para a Série B do Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:00

Rogério vestiu a camisa do Bahia em 2019 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

De olho na disputa da Série B do Campeonato Baiano, o Fluminense de Feira terá um ataque de peso na competição. Depois de anunciar a contratação de Kieza, o Touro do Sertão confirmou a chegada de outro reforço com passagem por Bahia e Vitória. >

Conhecido como "Neymar do Nordeste", o atacante Rogério foi confirmado como jogador do time do interior. O anúncio foi feito nas redes sociais. >

"Fala minha torcida tricolor, aqui quem fala é Rogério, mais conhecido como Neymar do Nordeste. Tô chegando no Touro do Sertão para vestir essa camisa gigante e fazer história junto com vocês. Olha, tem reencontro mais do que especial. Eu e meu parceiro Kieza estaremos juntos nessa temporada com muitos gols e dando alegria a torcida do Flu. Tamo junto. Solta o Touro", disse o atacante. >

Rogério começou a carreira no Porto-PE, mas ganhou destaque no Náutico. No futebol baiano, ele defendeu o Vitória em 2015, e o Bahia em 2019. O jogador acumula passagens ainda por equipes como São Paulo, Botafogo, Ceará, Sport e Pumas, do México. >