SE ESSA MODA PEGA...

Após perder jogo, Mourinho 'arranca' nariz de técnico rival; vídeo

Treinador português roubou a cena ao perder a cabeça com eliminação do Fenerbahçe

O técnico José Mourinho não cansa de colecionar polêmicas durante sua passagem pelo Fenerbahçe. Dessa vez, o treinador simplesmente deu um beliscão no nariz de Okan Buruk, comandante do Galatasaray, após a partida entre as equipes pelas quartas de final da Copa da Turquia, na quarta-feira (2). O time do português perdeu por 2x1, mesmo atuando em casa, e foi eliminado da competição.>

Já nos acréscimos do duelo, houve uma enorme confusão, e três jogadores acabaram expulsos - dois do Galatasaray e um do Fenerbahçe. Após o apito final, já com a eliminação consumada, o ex-treinador de Real Madrid, Chelsea e Inter de Milão 'arrancou' o nariz de Buruk, que foi ao chão no mesmo momento.>