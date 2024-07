CHANCE PERDIDA

Após segunda derrota em casa, Everaldo lamenta resultado: 'Continuar trabalhando de boca fechada'

O Bahia tentou, mas não conseguiu mostrar eficiência para conseguir pontuar dentro de casa contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela segunda vez seguida em frente ao seu torcedor, o time de Rogério Ceni saiu derrotado na Arena Fonte Nova. Na saída de campo, o atacante Everaldo - titular no confronto - lamentou os dois últimos resultados.

"Infelizmente aconteceu. Primeira vez que a gente perde duas vezes dentro de casa em seguida. Um momento difícil diante do nosso torcedor, não poderia ter acontecido. Agora não tem muito o que falar. Vou continuar trabalhando de boca fechada, porque tem jogo importante fora de casa no meio da semana", disse o atacante.

Com o resultado, o Bahia termina a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro com os mesmos 30 pontos e, atualmente, ocupa a 5ª colocação do torneio, podendo ainda ser ultrapassado. Com o resultado negativo, a equipe tricolor agora muda o seu foco para voltar a pontuar contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (24), no Estádio Antonio Accioly, a partir das 21h30.