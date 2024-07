NA FONTE NOVA

Hugo Souza vê Corinthians motivado para surpreender o Bahia e aposta em 'entrega e intensidade'

Time trabalhou muito a parte técnica, focando na administração da posse de bola e nas jogadas em alta velocidade, no último treino

Estadão

Publicado em 20 de julho de 2024 às 15:58

Hugo Souza Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

A vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma, por 2 a 1, na rodada passada, fez aumentar bastante a motivação do elenco para acabar com o incômodo jejum de não ganhar duas seguidas no Brasileirão desde a edição de 2022. Depois de boa estreia, o goleiro Hugo Souza aposta na entrega e intensidade para o time surpreender o bom Bahia em Salvador, neste domingo, às 16 horas.

Na última atividade antes do embarque para Salvador, no CT Joaquim Grava, o técnico Ramón Diaz trabalhou muito a parte técnica, focando na administração da posse de bola e nas jogadas em alta velocidade, sempre em toques de primeira.

Ciente que o adversário deve propor o jogo por estar em casa, o Corinthians vai ter o contra-ataque à disposição e Ramón Diaz quer sabedoria e bom aproveitamento para tentar sair na frente do placar na busca por novo resultado positivo.

"Coração de todo mundo muito motivado, a gente quer dar continuidade no que está sendo feito, no que foi feito no último jogo, principalmente depois da nossa vitória", revelou o goleiro Hugo Souza, um dos destaques diante do Criciúma.

"A gente assimilou tudo o que nosso treinador tem pedido para a gente e a ideia é conseguir dar continuidade no que está fazendo Realizar dentro de campo o que ele está pedindo no treino, manter nossa intensidade, aumentar o nível de entrega, para que a gente possa sair de lá com os três pontos", completou o camisa 1.