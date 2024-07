SÉRIE A

Bahia reage no segundo tempo, mas é superado pelo Corinthians na Fonte Nova

Romero marcou para o clube paulista ainda no primeiro tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de julho de 2024 às 18:02

Bahia foi superado pelo Corinthians dentro de casa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A tarde deste domingo (21) foi marcada por um duelo de times em situações completamente diferentes. De um lado estava o Corinthians iniciando a rodada na zona de rebaixamento. Do outro, o Bahia lutando na parte de cima da tabela e buscando voltar a vencer dentro de casa. Mesmo com a Fonte Nova lotada, o triunfo por 1x0 só pôde ser comemorado pela parcela de corintianos presentes no estádio após Romero balançar as redes no primeiro tempo e dar números finais ao confronto.

Com o resultado, o Bahia termina a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro com os mesmos 30 pontos e, atualmente, ocupa a 5ª colocação do torneio, podendo ainda ser ultrapassado. Com o resultado negativo, a equipe tricolor agora muda o seu foco para voltar a pontuar contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (24), no Estádio Antonio Accioly, a partir das 21h30.

O JOGO

Seja de azul, vermelho ou branco, o torcedor do Esquadrão que vestiu a sua camisa para acompanhar o time de coração não precisou de muito tempo para entender o que poderia esperar do confronto contra o Corinthians. Vindo de uma atuação abaixo em frente à torcida, o Bahia voltou a contar com os titulares e a repetir o padrão de desempenho que colocou o Bahia na briga pela parte de cima da tabela. Toques curtos, tabelas e triângulações rápidas, além da criatividade dos meias. Foi assim que a equipe de Rogério Ceni se portou após o apito inicial.

Já a equipe paulista colocou três zagueiros e dois alas para impedir que o Esquadrão tivesse espaço pela faixa central de campo, além de tentar anular a amplitude do adversário. A estratégia, no entanto, foi posta a prova logo antes do relógio bater 10 minutos, já que o Bahia chegava com tranquilidade no último terço do campo.

O começo melhor dos donos da casa deu espaço para que o clube baiano conseguisse criar jogadas com perigo ao gol de Hugo Souza. O Bahia teve mais posse de bola e finalizações que o adversário pelo ímpeto mostrado nos 15 minutos iniciais. Porém, a falta de eficiência nas jogadas permitiu que o Corinthians crescesse dentro do jogo. A pressão sofrida na saída de bola do Esquadrão gerou erros de passe não usuais para o time.

Encurralado pela crescente alvinegra, o tricolor precisou abaixar as linhas e se compactar para defender as investidas do rival paulista. A postura do Corinthians obrigou o Bahia a se adaptar, o que surtiu efeito na construção ofensiva do time. Em um cenário onde era os visitantes que tinham a posse, os baianos precisaram aproveitar de transições rápidas para conseguir voltar à partida.

O que o torcedor presente na Fonte Nova não esperava era que a proposta inicial do Corinthians iria dar certo justamente no momento onde o Bahia estava se recuperando no jogo. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Yuri Alberto foi acionado em velocidade e ganhou na corrida do marcador. O camisa nove inverteu o jogo para Romero, que dominou, tirou Juba do lance e bateu colocado na direita de Marcos Felipe para abrir o placar: 1x0

Na volta do intervalo, nenhuma das duas equipes fizeram alterações. A única mudança aconteceu na mentalidade do Bahia, que voltou a mostrar um futebol com refino no toque de bola e jogadas bem trabalhadas. A melhora no jogo, no entanto, não significou uma piora no Corinthians. Confortável em campo, o time de Ramón Díaz continuou insistindo em aproveitar os contra-ataques cedidos pelo Esquadrão.

O ponteiro do relógio foi passando, o tempo acabando e o Bahia tentando furar o bloqueio do clube alvinegro. Evérton Ribeiro finalizou, Cauly tentou jogada individual e o próprio coletivo do time de Ceni funcionou em torno de oferecer mais perigo ao adversário no segundo tempo. A boa partida defensiva do Corinthians e a falta de criatividade do Esquadrão foram as principais barreiras para os tricolores.

No final, a tentativa do Bahia de se impor e voltar a pontuar dentro de casa não foi suficiente para alcançar o objetivo. Nem mesmo as finalizações de Ademir, Iago Borduchi, Gilberto ou Thaciano conseguiram passar pelo goleiro Hugo Souza. Até o fim dos nove minutos de acréscimo, o time tentou empatar e empilhou chances para conseguir pontuar, mas o apito final soou pela Fonte Nova junto à insatisfação do torcedor tricolor pela chance perdida em casa.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 X 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Cuesta (Rezende) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro e Cauly (Carlos de Pena); Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho (Fagner), Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Ryan (Breno Bidon), Alex Santana e Rodrigo Garro (Giovane); Romero (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Romero, aos 36 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Caio Alexandre, Biel e Cuesta (Bahia); Ryan, André Ramalho e Alex Santana (Corinthians)

Público: 47.096 pagantes

Renda: R$ 1.875.718,00

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira (trio de Minas Gerais)