NORDESTÃO

Após vitória, Lucas Halter valoriza atuação da equipe contra o Sport: 'Nível de Serie A'

Leão retomou a liderança no grupo A da Copa do Nordeste após vencer o Sport no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de março de 2025 às 23:58

Lucas Halter valorizou a vitória diante do Sport Crédito: Reprodução/Premiere

Com gol de Janderson nos acréscimos do primeiro tempo, o Vitória retomou a liderança no grupo A da Copa do Nordeste após superar o Sport dentro do Barradão. Além de superar mais um adversário da Série A, o Leão se classificou para a próxima fase da competição e voltou a vencer. Após o final da partida, o zagueiro Lucas Halter valorizou o resultado conquistado contra os pernambucanos.>

"É um jogo dificílimo, no nível de Serie A. A gente sabia o que ia encontrar. A equipe do Sport é uma equipe qualificada. Nós entramos com a nossa proposta e graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde impor nosso ritmo. Claro que não é o jogo inteiro que vamos conseguir comandar e ter boas ações, mas sofremos no momento certo. E a gente pôde sair de casa aqui hoje com a ajuda da nossa torcida e com três pontos", disse o capitão do Vitória.>