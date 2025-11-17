Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey

Surfista brasileira Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:30

A surfista brasileira e medalhista, Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino
Surfista brasileira e medalhista, Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino Crédito: Divulgação

A rotina de treinos e competições exige equilíbrio, energia e foco — e a alimentação é parte essencial desse combo. A surfista brasileira e medalhista, Sophia Medina, conhecida por seu estilo de vida ativo e natural, compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino: prática, rápida e cheia de nutrientes.

Direto do lifestyle da surfista para a sua rotina, essa receita une granola, proteína e frutas, promovendo uma combinação ideal que ajuda a manter a saciedade, fornece energia rápida e favorece a recuperação muscular. Essa é uma ótima opção para quem busca um pré-treino leve e funcional, seja para um dia de surfe, academia ou só para manter o ritmo com bem-estar, e o melhor: é fácil, rápida e zero complicações.

Leia mais

Imagem - Saiba como escolher a esteira ideal para treinar em casa

Saiba como escolher a esteira ideal para treinar em casa

Imagem - Torcedores do Bahia devem cadastrar a biometria facial para acessar setores da Arena Fonte Nova

Torcedores do Bahia devem cadastrar a biometria facial para acessar setores da Arena Fonte Nova

Imagem - Documentário sobre Vini Jr. conta a história, mas desperdiça temas importantes

Documentário sobre Vini Jr. conta a história, mas desperdiça temas importantes

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural (integral ou vegetal);

1 scoop de whey protein (no sabor que você preferir);

1/2 maçã picada;

2 colheres de sopa de granola – Sophia usa a de Mãe Terra para garantir a crocância ideal.

Modo de preparo:

Misture o iogurte com o whey até formar um creme.

Adicione as maçãs por cima.

Finalize com a granola para dar textura e crocância.

Sirva fresco.

Mais recentes

Imagem - Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações

Me lesionei no treino? Médico explica como identificar os sinais e evitar complicações
Imagem - Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida

Não para jejum e sim para carboidratos: Sete dicas para melhorar o treino de corrida
Imagem - Auditoria encontra indícios de desvio de uniformes e equipamentos da Nike no Corinthians

Auditoria encontra indícios de desvio de uniformes e equipamentos da Nike no Corinthians

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai