Aprenda como fazer um pré-treino fácil com granola e whey

Surfista brasileira Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:30

Surfista brasileira e medalhista, Sophia Medina compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino Crédito: Divulgação

A rotina de treinos e competições exige equilíbrio, energia e foco — e a alimentação é parte essencial desse combo. A surfista brasileira e medalhista, Sophia Medina, conhecida por seu estilo de vida ativo e natural, compartilhou uma das receitas que costuma usar como pré-treino: prática, rápida e cheia de nutrientes.

Direto do lifestyle da surfista para a sua rotina, essa receita une granola, proteína e frutas, promovendo uma combinação ideal que ajuda a manter a saciedade, fornece energia rápida e favorece a recuperação muscular. Essa é uma ótima opção para quem busca um pré-treino leve e funcional, seja para um dia de surfe, academia ou só para manter o ritmo com bem-estar, e o melhor: é fácil, rápida e zero complicações.

Ingredientes:

1 pote de iogurte natural (integral ou vegetal);

1 scoop de whey protein (no sabor que você preferir);

1/2 maçã picada;

2 colheres de sopa de granola – Sophia usa a de Mãe Terra para garantir a crocância ideal.

Modo de preparo:

Misture o iogurte com o whey até formar um creme.

Adicione as maçãs por cima.

Finalize com a granola para dar textura e crocância.