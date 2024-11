DESFALQUE NO APITO

Árbitro Fifa 'abandona' Brasileirão e assina contrato com futebol árabe

Integrante do quadro da Fifa, Igor Junio Benevenuto vai ocupar função de VAR em Dubai

O árbitro brasileiro Igor Junio Benevenuto assinou um contrato com a Federação de Arbitragem de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para trabalhar como árbitro de vídeo (VAR) no campeonato local. O vínculo do brasileiro vai até março de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia.

“É minha primeira experiência [no exterior], estou muito feliz. É muito importante para a minha carreira. Um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Tive autorização da Comissão de Arbitragem da CBF e da FMF, todos deram o OK. Estou muito feliz com essa grande oportunidade, espero agarrá-la com unhas e dentes e fazer um bom trabalho”, disse Igor à Itatiaia.