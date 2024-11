QUADRO DEFINIDO

Confira quem será o árbitro da partida entre Vitória x Corinthians

Árbitro do Rio de Janeiro já apitou dois jogos do clube rubro-negro na competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro Bruno Arleu de Araújo para apitar o confronto entre Vitória e Corinthians, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O membro da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro comanda a partida no sábado (9), a partir das 16h30, no Barradão.