POSSÍVEL MUDANÇA

Destaque internacional do Corinthians pode começar no banco contra o Vitória

Assim como a equipe rubro-negra, ambos os times chegam à 33ª rodada visando ganhar a quarta partida seguida

Estadão

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 19:03

Memphis Depay pode iniciar partida contra o Vitória no banco de reservas Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Memphis Depay iniciou os últimos quatro jogos do Corinthians, jogando boa parte de quase todos. Sábado o Corinthians visita o Vitória, em Salvador, e o atacante holandês pode ser poupado, iniciando na reserva. Ramón Díaz sabe que terá o contra-ataque fora de casa e pode optar por um time mais leve. O treinador não dará pistas da escalação, mas vem fazendo testes no time titular para manter o embalo de três vitórias seguidas.

Depois de fazer 2 a 0 no arquirrival Palmeiras, segunda-feira, e ganhar um respiro na luta contra a queda, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians começa a sonhar um pouco mais alto na competição e pode entrar na faixa de classificação à Copa Sul-Americana caso some novo triunfo.

Nas atividades desta quinta-feira, na qual trabalhou muito enfrentamento e posicionamento, Ramón testou algumas peças no time titular até mesmo já pensando no decorrer do duelo agendado par 16h30.

Romero e Tales Magno são opções para a vaga de Depay, que apareceu com o colete de reservas nas atividades. Desde o início ou mesmo entrando ao longo do jogo, enquanto Igor Coronado, de volta após cumprir suspensão, também vem recebendo atenção especial pois daria mais qualidade no meio-campo em parceria com Rodrigo Garro.

De certo é que o meia argentino continua sendo o diferencial do time. No dérbi, fez um gol e deu assistência para o outro e a expectativa é que repita a grande atuação e esteja iluminado como no confronto do primeiro turno. Naquele triunfo por 3 a 2, o camisa 10 foi às redes em duas oportunidades.