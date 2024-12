DISPUTAS JUDICIAIS

As maiores polêmicas de relacionamentos de jogadores em 2024

Entenda a confusão nos casamentos de Endrick, Hulk, Militão e Léo Pereira

Fora dos campos, muitos atletas movimentaram o mundo das redes sociais com brigas entre familiares e até mesmo na justiça, colocando seus relacionamentos em pauta nacional. Alguns deles marcaram o ano de 2024, como Endrick, Hulk, Militão e Léo Pereira.

O jovem brasileiro do Real Madrid, Endrick, deu um novo capítulo a uma história já antiga: seu relacionamento com a modelo Gabriely Miranda. Desaprovado pela mãe do jogador, o namoro dos dois viralizou quando, no programa Conversa com Bial, o casal comentou que gostaria de se casar, recebendo a represália da sogra de Gabriely.

"Eu acho que os dois são muito novos para casar, tem muita coisa pela frente", comentou Cíntia Ramos, mãe de Endrick. Depois do programa, ela postou um registro do programa cortando a nora, originalmente presente na foto.

Apesar dos problemas com a mãe, Endrick se casou de surpresa com Gabriely em setembro, e está morando com a esposa na Espanha, onde joga. Após a união, a modelo foi vista assistindo a um jogo do Madrid ao lado da sogra.

Outra polêmica de relacionamentos aconteceu com Hulk Paraíba, ex-seleção e jogador do Atlético Mineiro. O jogador foi casado por 12 anos com Iran Ângelo, com quem tem três filhos, Ian, de 14 anos, Thiago, de 12, e Alice, de 9. Hulk se separou da ex-esposa em 2019.

Um tempo depois, Hulk começou a namorar a sobrinha de Iran, Camila Ângelo, e em outubro deste ano, surgiram rumores de um casamento entre os dois em dezembro. Com isso, a ex-esposa fez um post em seu Instagram comentando a situação, e pedindo que não a contatem mais sobre o assunto.

"Peço (imploro) a todos que me seguem, que parem de enviar qualquer matéria midiática sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado. Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais.", comentou.

"Como diz Augusto Cury, vamos abrir somente as janelas das boas memórias humanas, pois as que geram aflição, bloqueios e desamor só servem para nos adoecer. Eu sei que a intenção é boa, que vocês querem nos acolher, mas não vamos mais mexer nisso, por favor. Obrigada, gente", completou.

Voltando ao Real Madrid, outro relacionamento que deu o que falar foi o de Éder Militão e Karoline Lima. Desde 2022, o ex-casal briga na justiça pela guarda de Cecília, filha dos dois.

A primeira tentativa de assumir unilateralmente a guarda da menina por parte de Militão veio em julho, quando o jogador alegou alienação parental por parte da mãe. Karoline, em retorno, se pronunciou nas redes sociais em um vídeo.

“Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar você que, óbvio, na medida do possível, estou bem, e tudo vai se resolver", comentou. A intenção de Éder era levar a menina para morar com ele em Madrid.

Os dois tiveram, ainda, um segundo processo, em que Militão recorreu à justiça após Karoline não permitir que a filha viajasse até o pai até que uma nova babá fosse contratada. Ele venceu o processo, e ela precisou permitir a viagem, indicando alguém de confiança para acompanhar a menina.

O jogador pediu, ainda, que o tribunal determinasse que Karoline não poderia se mudar para o Rio de Janeiro, afastando Cecília dos avós paternos, residentes em São Paulo.

A confusão entre os dois vai ainda além, envolvendo duas outras pessoas. Atualmente, Militão namora Tainá Castro, ex do jogador Léo Pereira, que também se envolveu com Karoline.

O segundo casal tem seus próprios entraves judiciais, brigando pela guarda dos filhos Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3. Assim como Militão, Tainá quer levar os filhos para Madrid, onde o casal mora.

