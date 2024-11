ELIMINATÓRIAS

Atacante do Bahia, Lucho Rodríguez é convocado pelo Uruguai para enfrentar o Brasil na Fonte Nova

Jogador se apresentará ao selecionado uruguaio após a duelo do tricolor contra o Juventude

Em boa fase no Bahia, o atacante Luciano Rodríguez foi mais uma vez convocado pela seleção do Uruguai para os jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa vez, no entanto, o jogador tricolor poderá enfrentar a Seleção Brasileira, na Fonte Nova. A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Marinho Júnior e confirmada pelo CORREIO. O Uruguai ainda não divulgou oficialmente a lista de atletas chamados.

Um dos dois jogos que o Uruguai realizará durante a Data Fifa de novembro será contra o Brasil. O duelo está marcado para o dia 19, uma terça-feira, às 21h30, em Salvador. Antes, o Uruguai recebe a Colômbia, no dia 15 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Com a camisa do Esquadrão, ele disputou 16 jogos e marcou quatro gols. O atacante ganhou a titularidade na derrota para o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, e deve ser mantido na equipe que enfrenta o Juventude, neste sábado (9), em Caxias do Sul. No domingo (10), ele se apresentará ao técnico Marcelo Bielsa, no Uruguai.