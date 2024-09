CHAMADO POR BIELSA

Atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, é convocado pelo Uruguai para a eliminatória da Copa do Mundo

Depois do lateral direito Santiago Arias, chamado pela Colômbia, o Bahia teve outro jogador convocado por uma seleção sul-americana para os jogos de setembro da eliminatória da Copa do Mundo de 2026. O atacante Luciano Rodríguez integrará a equipe treinada por Marcelo Bielsa nos jogos contra Paraguai e Venezuela.

Lucho Rodríguez, como é chamado, chegou a Montevidéu nesta segunda-feira (2), um dia após a derrota do tricolor para o Red Bull Bragantino por 2x1, e se juntou ao grupo que se prepara para as partidas.

O Uruguai enfrenta o Paraguai na próxima sexta-feira (6), no estádio Centenário. No dia 10 de setembro, o confronto com os venezuelanos será no estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. A equipe de Marcelo Bielsa ocupa a segunda colocação da eliminatória, com 13 pontos, dois a menos do que a líder Argentina.