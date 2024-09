VEM ALGUÉM?

No último dia da janela, Ceni freia expectativa por reforços no Bahia: ‘Estamos no limite do orçamento’

Clubes têm até esta segunda-feira (2) para fazer contratações

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 05:00

Rogério Ceni diz trabalha para encontrar soluções com atual elenco tricolor Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro contam as horas disponíveis para reforçarem os seus elencos com novas contratações. Aberta desde o dia 10 de julho, a segunda janela de transferências de atletas do país se encerra nesta segunda-feira (2).

No Bahia, existia a expectativa de que a diretoria fizesse movimentações para encorpar o elenco que briga por uma vaga na Copa Libertadores, mas o técnico Rogério Ceni tratou de frear a empolgação de quem ainda espera por novas peças.

Logo após a derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (1º), Ceni foi questionado se o clube buscaria jogadores de velocidade para o ataque ou em outras posições, mas afirmou que dificilmente serão feitos novos investimentos.

“Temos o Biel também que pode fazer isso, o Ratão não é um velocista mas pode fazer essa função. O problema da janela é que você não faz uma contratação da noite para o dia, não é assim que as coisas funcionam. Estamos no limite do orçamento que temos, respeitamos esse limite, trabalhamos e tentamos achar soluções dentro do que a gente tem no nosso elenco”, disse ele.

Durante o período de contratações, o Bahia anunciou a chegada de apenas uma cara nova: o atacante uruguaio Luciano Rodríguez, que foi comprado do Liverpool-URU por cerca de R$ 65 milhões. O clube também repatriou o zagueiro Vitor Hugo e o goleiro Gabriel, que estavam emprestados ao futebol europeu.

Entre as lacunas no elenco, o time perdeu o centroavante Oscar Estupiñan, que voltou ao Hull City, da Inglaterra, e logo depois foi negociado ao Juarez, do México. Atualmente a equipe baiana conta apenas com Everaldo com característica de camisa 9, mas o jogador tem atuado pelos lados do campo.