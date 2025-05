JÁ IMAGINOU?

Atacante quase trocou Seleção Brasileira pela Itália: 'Passaporte não chegou a tempo'

Raphinha disse que quase aceitou convocação da Azzurra para a Eurocopa de 2020

"Naquela época, pessoas da seleção italiana me ligavam. O Jorginho me ligava constantemente. A comissão técnica italiana tinha um projeto incrível para mim, algo que realmente me chamou a atenção", seguiu, em entrevista ao canal Isabela Pagliari. >

"Ao mesmo tempo, lá no fundo, eu ainda tinha um pouco de esperança de poder vestir a camisa do Brasil. E, felizmente, meu passaporte italiano não chegou a tempo", finalizou.>

Um mês após o fim da competição, em agosto de 2021, Raphinha foi chamado para defender o Brasil pela primeira vez. A estreia pela Amarelinha, porém, só aconteceu em outubro, quando o atacante contribuiu com duas assistências para a vitória por 3x1 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. >

O jogador atuou pela Seleção no Mundial de 2022, no Catar, e é um dos principais nomes para a próxima edição da competição, em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, Raphinha tem 33 jogos com a camisa verde e amarelo, com 11 gols e 7 assistências.>