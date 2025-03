CHAMPIONS LEAGUE

Atitude de Endrick em pênalti decisivo do Real Madrid fez Ancelotti mudar de ideia

'Tínhamos dúvidas, mas aí vi a cara dele...', disse o treinador

Endrick esteve perto de bater o pênalti decisivo do Real Madrid no clássico contra o Atlético de Madrid na Champions League. Mas a postura do brasileiro fez o técnico Carlo Ancelotti mudar de ideia, e o jogador perdeu a oportunidade. A revelação foi feita pelo próprio treinador, durante entrevista coletiva no Metropolitano.>

"Tínhamos dúvidas sobre o quinto [batedor', mas aí vi a cara do Endrick e dissemos: melhor o Rüdiger", afirmou Ancelotti. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a expressão do brasileiro ao ser cotado para cobrar o último pênalti.>

Endrick was so scared ? https://t.co/gMLeLhuW6R pic.twitter.com/NOoLzdkDuM

No fim, deu tudo certo para o Real. A equipe conseguiu a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões com a vitória nos pênaltis, após derrota (1x0) no tempo normal diante do Atlético de Madrid. Endrick substituiu Vini Jr no segundo tempo da prorrogação, e passou 11 minutos em campo.>