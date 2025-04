LIBERTADORES

Atlético Bucaramanga x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto acontece no Estádio Alfonso López, na Colômbia

Nesta quarta-feira (23), o Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O confronto, que acontece às 23h (de Brasília) no Estádio Alfonso López, na Colômbia, é crucial para o time brasileiro, que ainda não pontuou na competição.

Onde assistir Atlético Bucaramanga x Fortaleza ao vivo

Fortaleza

O Fortaleza busca recuperação após cinco jogos sem vitória na temporada e ocupa a lanterna do Grupo E da Libertadores, com a derrota na estreia contra o Racing (3 a 0). O time ainda tem um jogo a menos na competição, devido à suspensão do confronto contra o Colo-Colo.