LIGA DOS CAMPEÕES

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Champions

Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final

Com a vitória por 2x1 no Santiago Bernabéu, o time do técnico Carlo Ancelotti tem a vantagem do empate para avançar. Já a equipe de Diego Simeone precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para se classificar de forma direta. Em caso de triunfo por um gol, o duelo irá para a prorrogação e, se persistir o placar, os pênaltis.>