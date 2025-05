SUL-AMERICANA

Atlético Grau x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida será disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima

Atlético Grau-PER e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, com transmissão exclusiva pelo Paramount+.>

Onde assistir Atlético Grau x Grêmio ao vivo

Atlético Grau

Ainda sem vencer na competição, o time peruano ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto em três jogos. A equipe comandada por Ángel Comizzo tem saldo inferior ao do Sportivo Luqueño e precisa somar pontos para seguir sonhando com a classificação.>