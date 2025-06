BRASILEIRÃO

Atlético-MG x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30

Atlético-MG e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Atlético-MG x Internacional ao vivo

Atlético-MG

O Atlético-MG vem de uma campanha de altos e baixos, mas com uma posição mais confortável na tabela. O time mineiro soma 17 pontos e ocupa a 9ª colocação, sendo prejudicado pelo excesso de empates. Uma vitória nesta rodada pode colocar o Galo no G6, dependendo de outros resultados. Hulk, apesar de ainda não viver seu melhor momento em 2025, é peça fundamental no ataque. O time tem desfalques importantes: Arana, Cuello, Cadu e Caio Maia estão no departamento médico, enquanto os convocados Junior Alonso, Alan Franco e Ivan Román ainda são dúvida. >