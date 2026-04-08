Avião particular, empresas e fortuna bilionária: o tamanho do patrimônio de Leila Pereira

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Carol Neves
Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:15
Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e uma das mulheres mais ricas do Brasil, Leila Pereira acumula um patrimônio estimado em R$ 8,8 bilhões ao lado do empresário José Roberto Lamacchia, fortuna construída principalmente a partir da atuação no comando da Crefisa e da Centro Universitário das Américas (FAM).
Segundo levantamento da Forbes Brasil para a lista dos bilionários de 2025, o casal figura entre os grandes nomes do empresariado nacional. A executiva também se consolidou como uma das personagens mais influentes do futebol brasileiro ao assumir a presidência do clube paulista em 2021.
Leila Pereira
Origem e formação
Leila nasceu em Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, e foi criada em Cabo Frio, em uma família de classe média. Enquanto os irmãos seguiram carreira na medicina, ela foi incentivada inicialmente a priorizar a vida familiar. Ainda assim, decidiu mudar de trajetória.
Com apoio da mãe, mudou-se para a capital fluminense para cursar jornalismo na Universidade Estácio de Sá. Durante a graduação, conseguiu estágio na Rede Manchete e teve contato com o universo esportivo ao participar da cobertura da Copa do Mundo de 1990.
Foi nesse período que conheceu Lamacchia durante uma festa de carnaval em Ipanema. Incentivada por ele, passou a cursar Direito na Universidade Cândido Mendes.
Mudança para São Paulo e início na Crefisa
Em 1996, Leila mudou-se para São Paulo com o objetivo de seguir carreira jurídica. Tentou aprovação em concurso para a magistratura, mas não teve sucesso. Depois disso, abriu um escritório de advocacia e passou a atuar em processos ligados às empresas do marido.
O casal se casou em 1999. No ano seguinte, ela iniciou atuação direta na Crefisa, auxiliando principalmente na área jurídica da empresa.
O salto definitivo na carreira empresarial veio em 2008, quando assumiu o comando da financeira e também da FAM. Fundada em 1964, a Crefisa foi pioneira na concessão de crédito pessoal para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS e posteriormente ampliou suas operações para empresas.
A partir desse período, Leila passou a ocupar posição de destaque no setor financeiro brasileiro.
Parceria com o Palmeiras
A aproximação com o futebol ocorreu em 2015, quando a Crefisa se tornou patrocinadora máster do Palmeiras. À época, o clube atravessava dificuldades financeiras e o aporte da empresa teve papel relevante na reorganização esportiva. Uma das primeiras ações importantes do patrocínio foi a contratação do atacante Dudu, viabilizada com apoio da patrocinadora.
Desde então, estima-se que o investimento da empresa no clube tenha superado R$ 1 bilhão. No período, o Palmeiras conquistou títulos importantes, como os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 e as edições da Libertadores de 2020 e 2021.
Em 2025, a Crefisa deixou de ser a patrocinadora principal do clube. O espaço na camisa passou a ser ocupado pela Sportingbet.
Ascensão à presidência do clube
A participação institucional de Leila no Palmeiras cresceu ao longo dos anos. Em 2017, foi eleita conselheira com a maior votação daquele pleito, após comprovar vínculo como sócia desde 1996.
Em novembro de 2021, foi eleita presidente do clube com 88% dos votos e se tornou a primeira mulher a comandar uma das principais equipes do futebol brasileiro.
Na época da eleição, afirmou: “Vim ao Palmeiras para torná-lo campeão do mundo. É meu sonho e não importa quanto tempo leve. Eu vou conseguir”.
Ao final de 2024, Leila foi reeleita e declarou: “Já fizemos muito nos últimos três anos e faremos ainda mais nos próximos três, sempre com profissionalismo, responsabilidade e transparência.” Curiosamente, o clube que Leila torcia antes de se envolver mais com o futebol não era o Verdão, mas sim o Vasco.
Lista das mais ricas
Além da atuação no futebol, Leila também consolidou posição de destaque no cenário empresarial brasileiro. Em 2022, a Forbes a listou como a quinta mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões à época.
O patrimônio cresceu nos anos seguintes e chegou à estimativa atual de R$ 8,8 bilhões em 2025.
A executiva também ampliou sua presença institucional no esporte nacional. Em 2024, tornou-se a primeira mulher a exercer a função de chefe de delegação da Seleção Brasileira de Futebol.
Avião particular e patrimônio empresarial
Parte da projeção pública de Leila está associada ao porte do patrimônio acumulado ao longo da carreira empresarial. O casal mantém participação nas operações da Crefisa e da FAM, responsáveis por consolidar a base financeira que sustenta a fortuna estimada em bilhões de reais.
Além dos negócios, a executiva também é frequentemente associada a um estilo de vida compatível com sua posição entre as maiores fortunas do país, incluindo o uso de avião particular para compromissos profissionais e institucionais ligados ao futebol e ao setor empresarial.
Conhecida entre torcedores como “tia Leila”, ela se tornou uma das figuras mais influentes do futebol brasileiro contemporâneo ao combinar atuação empresarial de grande escala com protagonismo na gestão de um dos clubes mais tradicionais do país.