PRESIDENTE DO PALMEIRAS

Avião particular, empresas e fortuna bilionária: o tamanho do patrimônio de Leila Pereira

Executiva ganhou projeção após assumir a Crefisa, tornou-se patrocinadora do Palmeiras e hoje figura entre as mulheres mais ricas do país

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:15

Leila Pereira Crédito: Reprodução

Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e uma das mulheres mais ricas do Brasil, Leila Pereira acumula um patrimônio estimado em R$ 8,8 bilhões ao lado do empresário José Roberto Lamacchia, fortuna construída principalmente a partir da atuação no comando da Crefisa e da Centro Universitário das Américas (FAM).

Segundo levantamento da Forbes Brasil para a lista dos bilionários de 2025, o casal figura entre os grandes nomes do empresariado nacional. A executiva também se consolidou como uma das personagens mais influentes do futebol brasileiro ao assumir a presidência do clube paulista em 2021.

Leila Pereira 1 de 11

Origem e formação

Leila nasceu em Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, e foi criada em Cabo Frio, em uma família de classe média. Enquanto os irmãos seguiram carreira na medicina, ela foi incentivada inicialmente a priorizar a vida familiar. Ainda assim, decidiu mudar de trajetória.

Com apoio da mãe, mudou-se para a capital fluminense para cursar jornalismo na Universidade Estácio de Sá. Durante a graduação, conseguiu estágio na Rede Manchete e teve contato com o universo esportivo ao participar da cobertura da Copa do Mundo de 1990.

Foi nesse período que conheceu Lamacchia durante uma festa de carnaval em Ipanema. Incentivada por ele, passou a cursar Direito na Universidade Cândido Mendes.

Mudança para São Paulo e início na Crefisa

Em 1996, Leila mudou-se para São Paulo com o objetivo de seguir carreira jurídica. Tentou aprovação em concurso para a magistratura, mas não teve sucesso. Depois disso, abriu um escritório de advocacia e passou a atuar em processos ligados às empresas do marido.

O casal se casou em 1999. No ano seguinte, ela iniciou atuação direta na Crefisa, auxiliando principalmente na área jurídica da empresa.

O salto definitivo na carreira empresarial veio em 2008, quando assumiu o comando da financeira e também da FAM. Fundada em 1964, a Crefisa foi pioneira na concessão de crédito pessoal para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS e posteriormente ampliou suas operações para empresas.

A partir desse período, Leila passou a ocupar posição de destaque no setor financeiro brasileiro.

Parceria com o Palmeiras

A aproximação com o futebol ocorreu em 2015, quando a Crefisa se tornou patrocinadora máster do Palmeiras. À época, o clube atravessava dificuldades financeiras e o aporte da empresa teve papel relevante na reorganização esportiva. Uma das primeiras ações importantes do patrocínio foi a contratação do atacante Dudu, viabilizada com apoio da patrocinadora.

Desde então, estima-se que o investimento da empresa no clube tenha superado R$ 1 bilhão. No período, o Palmeiras conquistou títulos importantes, como os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 e as edições da Libertadores de 2020 e 2021.

Em 2025, a Crefisa deixou de ser a patrocinadora principal do clube. O espaço na camisa passou a ser ocupado pela Sportingbet.

Ascensão à presidência do clube

A participação institucional de Leila no Palmeiras cresceu ao longo dos anos. Em 2017, foi eleita conselheira com a maior votação daquele pleito, após comprovar vínculo como sócia desde 1996.

Em novembro de 2021, foi eleita presidente do clube com 88% dos votos e se tornou a primeira mulher a comandar uma das principais equipes do futebol brasileiro.

Na época da eleição, afirmou: “Vim ao Palmeiras para torná-lo campeão do mundo. É meu sonho e não importa quanto tempo leve. Eu vou conseguir”.

Ao final de 2024, Leila foi reeleita e declarou: “Já fizemos muito nos últimos três anos e faremos ainda mais nos próximos três, sempre com profissionalismo, responsabilidade e transparência.” Curiosamente, o clube que Leila torcia antes de se envolver mais com o futebol não era o Verdão, mas sim o Vasco.

Lista das mais ricas

Além da atuação no futebol, Leila também consolidou posição de destaque no cenário empresarial brasileiro. Em 2022, a Forbes a listou como a quinta mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em R$ 7,2 bilhões à época.

O patrimônio cresceu nos anos seguintes e chegou à estimativa atual de R$ 8,8 bilhões em 2025.

A executiva também ampliou sua presença institucional no esporte nacional. Em 2024, tornou-se a primeira mulher a exercer a função de chefe de delegação da Seleção Brasileira de Futebol.

Avião particular e patrimônio empresarial



Parte da projeção pública de Leila está associada ao porte do patrimônio acumulado ao longo da carreira empresarial. O casal mantém participação nas operações da Crefisa e da FAM, responsáveis por consolidar a base financeira que sustenta a fortuna estimada em bilhões de reais.

Além dos negócios, a executiva também é frequentemente associada a um estilo de vida compatível com sua posição entre as maiores fortunas do país, incluindo o uso de avião particular para compromissos profissionais e institucionais ligados ao futebol e ao setor empresarial.