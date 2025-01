APENAS TRICOLORES

Ba-Vi 500 seguirá recomendação de torcida única do Ministério Público

Nota do Ministério Público determinou o seguimento da recomendação que perdura desde o Ba-Vi da Vergonha neste sábado (1)

De acordo com o Ministério, rodas de diálogo estão sendo desenvolvidas com a Polícia Civil, a Polícia Militar, os clubes do Bahia e do Vitória e os estádios para viabilizar a coexistência entre torcidas. >

O que causou a recomendação de torcida única?

O que foi promovido como o "clássico da paz" aconteceu em 18 de fevereiro de 2018, mas não correu como esperado. Mais uma briga, dessa vez no Barradão, resultou no que ficou conhecido como o "Ba-Vi da Vergonha". Os conflitos começaram na Baixa dos Sapateiros, no centro da cidade, e teve intervenções policiais. >

Nota do Ministério Público sobre o Ba-Vi 500:

"O Ministério Público estadual está promovendo rodadas de diálogo com a Polícia Civil, a Polícia Militar, os clubes do Bahia e do Vitória e os estádios para tratar sobre o tema. Na última semana, a Instituição se reuniu com representantes das Polícias e do Esporte Clube Bahia, o que também será feito, nos próximos dias, com o Esporte Clube Vitória. No jogo do próximo sábado, dia 1°, continua sendo a torcida única. O MPBA continua em diálogo com todos os envolvidos para deliberarem, juntos, sobre a possibilidade de retorno da torcida mista".>