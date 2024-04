RECURSO

BaVi decisivo deste domingo terá sistema de reconhecimento facial na segurança

Tecnologia vai impedir que foragidos da Justiça transitem no entorno da Arena Fonte Nova ou dentro do estádio

O clássico entre Bahia e Vitória que decidirá o título do Campeonato Baiano, neste dominfo (7), contará com a presença do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A tecnologia vai impedir que foragidos da Justiça transitem no entorno da Arena Fonte Nova ou dentro do estádio.