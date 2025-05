CLÁSSICO

Bahia busca recuperação enquanto Vitória tenta quebrar tabu histórico no Ba-Vi

Duelo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida acontece neste domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de maio de 2025 às 05:30

Bahia e Vitória medem forças em jogo pelo Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Quando a bola rolar na Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória buscarão subir na tabela no Brasileirão no 503º Ba-Vi. Visando a recuperação ou manter uma sequência invicta, as equipes buscam os três pontos para manter suas pretensões na temporada. O duelo acontece neste domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da competição. >

O equilíbrio deu o tom do clássico nos últimos anos. Desde 2015, as equipes disputaram 36 Ba-Vis com 12 triunfos tricolores, 14 empates e dez vitórias rubro-negras. Os duelos ocorreram pelo Brasileirão, Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Cada lado marcou 40 gols no período. >

Ainda assim, o Bahia leva vantagem nos últimos clássicos. A equipe perdeu apenas quatro dos 28 Ba-Vis mais recentes. Nesse recorte, o Esquadrão venceu 11, com outros 13 empates. A última derrota da equipe no duelo foi no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2024, quando o Vitória venceu por 3x2. Além disso, o Bahia foi derrotado pelo rival como mandante apenas uma vez nos últimos 16 jogos. >

A balança também pende para o Bahia quando o assunto é Série A. O Esquadrão não perde para o rival na competição há 11 anos. A última derrota foi em 2014, quando o Vitória venceu por 2x1, no Barradão, com gols de Kadu e Luiz Gustavo. Kieza fez o tento tricolor. Ao todo, o clássico foi disputado 32 vezes na Série A, com dez vitórias do Bahia, nove do Vitória e 13 empates. >

Como mandante, o Bahia foi derrotado pela última vez no torneio nacional em 1991. Na época, o clássico terminou em 1x0 para o Leão, gol de Junior Guimarães. De lá para cá, foram nove Ba-Vis na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão, com seis triunfos tricolores e três empates. >

O rubro-negro conta com a boa fase recente para superar o tabu. A equipe encerrou um jejum de cinco jogos sem triunfos após vencer o Vasco, de virada, por 2x1, no último sábado (10). Além disso, o time venceu o Cerro Largo, na última quarta-feira (14), por 1x0 pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana e se colocou na zona de classificação para os playoffs da competição. >

Em coletiva após a partida da última quarta, o técnico Thiago Carpini projetou o clássico de domingo. “Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes. É um jogo atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado. A gente espera competir bem”, disse. >

Já o Bahia não conta com a mesma sorte. O tricolor perdeu os últimos três jogos que disputou, contando Libertadores e Brasileirão. As derrotas para o Nacional, do Uruguai e Atlético Nacional, da Colômbia, deixaram o time em situação complicada no torneio continental. Na Série A, o Esquadrão vem de derrota para o Flamengo por 1x0. Questionado sobre o momento atual do time, o técnico Rogério Ceni preferiu analisar a sequência por um outro viés. >