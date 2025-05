DECISÃO

Bahia encara o Atlético Nacional para conquistar classificação à próxima fase da Libertadores

Confronto contra os colombianos ocorre nesta quarta-feira (14), às 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 05:30

Bahia precisa vencer para se classificar já nesta rodada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após o revés para o Nacional dentro da Arena Fonte Nova na Copa Libertadores, o Bahia tem uma nova chance de garantir a sua classificação para a próxima fase da competição internacional. Nesta quarta-feira (14), o Esquadrão viaja a Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional, pela 5ª rodada do grupo F. O confronto está marcado para iniciar às 19h no estádio Atanasio Girardot.>

Caso vença os colombianos, o Tricolor chegaria aos 10 pontos, garantindo sua classificação. Esse é o único cenário para que o time comandado por Rogério Ceni comemore o feito já nesta semana. Em caso de empate, o Esquadrão adia a decisão para a última rodada, onde encara o Internacional, em Porto Alegre. >

O objetivo, no entanto, tem a força da equipe mandante em casa como um empecilho. Na atual temporada, o Atlético Nacional não perdeu nenhuma das 12 partidas disputadas diante de sua torcida. Com um aproveitamento de 88%, o clube alviverde venceu 10 jogos e empatou outros dois, sendo que seis triunfos contaram com dois ou mais gols de diferença, como nos jogos da Libertadores.>

Contra times brasileiros em competições continentais, o Atlético Nacional tem sete resultados positivos, um empate e uma derrota jogando em casa nas últimas nove partidas. Diante do Bahia, esse será o quarto encontro na história entre as duas equipes. >

Considerando Libertadores e Sul-Americana, foram disputados três jogos entre as duas equipes, com dois triunfos do Bahia e um do Atlético Nacional, justamente no Atanasio Girardot, em 2013. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 1x0 com gol contra de Diones.>

Segundo o volante Erick, as duas derrotas em sequência já foram esquecidas e o time está preparado para a missão na Colômbia. “A gente se prepara mais mentalmente que fisicamente para um jogo desse. A classificação depende de um triunfo, mas a gente sabe que no caso de derrota, pode nos complicar. A gente tem total ciência de que somos capazes de vencer amanhã fora de casa, por mais difícil que seja a partida”, disse.>

Considerando a sequência de jogos na temporada e a importância do confronto, Rogério Ceni poupou jogadores contra o Flamengo no fim de semana para escalar força máxima no confronto. Nomes como Cauly, Everton Ribeiro, Erick Pulga e Willian José podem iniciar entre os titulares. >