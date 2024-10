NÃO ENTROU EM CAMPO

Bahia faz jogo 'apagado' e é superado pelo Flamengo na Fonte Nova

Ayrton Lucas e Alcaraz foram os responsáveis pelos gols da equipe carioca na partida

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 21:05

Em jogo apagado do tricolor, Bahia é superado pelo Flamengo na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Não foi desta vez que o Bahia conseguiu superar o Flamengo em 2024. Depois de três confrontos no ano, o Tricolor chegou à 29ª rodada do Campeonato Brasileiro com o "sangue no olho" de vingar a eliminação na Copa do Brasil conquistando os três pontos no jogo deste sábado (5). No entanto, em campo o Esquadrão deixou a desejar e foi dominado pela equipe carioca. Ayrton Lucas e Alcaraz foram os responsáveis pelos gols da equipe carioca na partida.

Com a derrota por 2x0, o Bahia continua com os mesmos 45 pontos e termina a rodada ainda na 7ª colocação do Brasileirão. Após a pausa para a Data-Fifa, o tricolor terá que fazer as malas para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Cruzeiro no dia 18. A bola rola às 21h30.

O JOGO

A Arena Fonte Nova acompanhou pela quarta vez no ano o confronto entre Bahia e Flamengo. Desta vez, o técnico Rogério Ceni não pôde contar com a presença de Everton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, o comandante tricolor colocou Carlos de Pena para fechar o meio de campo do Bahia. Do outro lado, o rubro-negro carioca contou com o segundo jogo de Filipe Luís como treinador.

A partida iniciou com os dois times colocando a bola no chão para construir as jogadas, característica de ambas as equipes. O Flamengo teve a iniciativa e mostrou um jogo associativo com maior posse de bola, enquanto o Esquadrão teve que lidar com um bloco mais recuado no começo. Quando tinha a posse, encontrava no lado esquerdo o caminho para chegar ao ataque. Com o decorrer da partida, o cenário se inverteu e o Bahia passou a ter mais tempo com o domínio da posse de bola. No entanto, ao mesmo tempo que a partida se equilibrou, as chegadas ao ataque se tornaram mais esporádicas.

A alternância na posse entre as duas equipes foi se dissipando e o clube rubro-negro voltou a ter sucesso em imprimir seu jogo nos donos da casa. A "volta" à partida foi coroada aos 34 minutos, quando Wesley recebeu em profundidade pela direita e encontrou Bruno Henrique no meio da área. O camisa 27 parou em Marcos Felipe, mas o rebote sobrou nos pés de Ayrton Lucas, que só completou para abrir o placar.

Se antes o tricolor já encontrava dificuldades em reter a bola no campo de ataque, o baque com o gol sofrido deixou o time ainda mais exposto nos minutos finais do primeiro tempo. Pelo desempenho mostrado em campo, a equipe foi para o intervalo sob vaias da torcida na Arena Fonte Nova.

As conversas no vestiário não surtiram efeito no cenário da partida. Os mesmos jogadores que iniciaram a partida voltaram para a segunda etapa, além da manutenção da postura de ambas as equipes. Os visitantes estavam acomodados com a falta de agressividade do Bahia no jogo, tanto no ataque quanto defensivamente. A partir disso, o Flamengo encontrou espaços com facilidade para construir.

Para tentar reverter a passividade da equipe na partida, Ceni colocou Ratão, Lucho Rodríguez e Ademir. A tentativa de oxigenar a equipe, no entanto, pouco conseguiu surtir efeito. Enquanto isso, o Esquadrão viu o adversário empilhar chegadas ao ataque e se aproximar de um segundo gol.

Dominado dentro de seus domínios, o Bahia não conseguiu articular a bola em nenhum dos setores do campo durante grande parte da partida. Se o estilo de jogo usual do clube não estava tendo sucesso, as arrancadas em velocidade poderiam ser uma rota de escape, mas a equipe tricolor também encontrou dificuldade para conectar contra-ataques.

Os últimos minutos funcionaram como uma quebra na repetição do que aconteceu durante todo o embate entre Bahia e Flamengo. A equipe baiana conseguiu controlar a posse da bola e trabalhar as jogadas com mais calma. Foi dessa forma que o tricolor cresceu na partida e, de fato, passou a impor dificuldades para os cariocas.

Nesse contexto, os rubro-negros tiveram um pênalti a favor nos segundos finais de partida. Após revisão no vídeo, o lateral Santiago Arias foi expulso por agressão em Michael. Na cobrança, Alcaraz venceu Marcos Felipe e ampliou a vantagem do Flamengo, dando um ponto final na partida e atenuando as vaias que se formaram em coro ao soar do apito final para criticar a atuação do Bahia.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Iago Borduchi), De Pena (Rafael Ratão) e Cauly; Thaciano (Luciano Rodríguez) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Allan); Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Plata). Técnico: Filipe Luís.

Local: Arena Fonte Nova

Gol: Ayrton Lucas, aos 34 minutos do primeiro tempo; Alcaraz, aos 56 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Pereira (Flamengo); Everaldo, Cicinho, Caio Alexandre, Kanu (Bahia)

Cartão vermelho: Santiago Arias (Bahia)

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)