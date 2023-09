Bahia oficializa Rogério Ceni como novo técnico

Rogério Ceni. Crédito: Rubens Chiri/Perspectiva

O Bahia oficializou Rogério Ceni como novo técnico. O anúncio é feito após o pedido de demissão de Renato Paiva na última quarta-feira (6).



Em publicação feita nesta sábado (9), o esquadrão revelou que Rogério chega a Salvador amanhã após assinar contrato até 2025. Ele terá seu primeiro contato com o time na manhã de segunda-feira (11), no CT Evaristo de Macedo.



O técnico já deve comandar a equipe no jogo contra o Coritiba, fora de casa, pela 23ª rodada da Série A. Por causa da pausa pela Data Fifa, a partida só acontecerá na próxima quinta-feira (14), e está marcada para às 20h, no estádio Couto Pereira.

O novo comandante atende a um desejo da diretoria tricolor, que buscava um treinador que conhecesse bem o futebol brasileiro. Vale lembrar que o Bahia está à beira da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste momento, o Esquadrão aparece na 16ª colocação com 22 pontos, a apenas um de distância do Santos, que abre o Z4.

Ainda sem Ceni, o Bahia se reapresentou na última quinta-feira (7) e iniciou a preparação para o jogo contra o Coritiba. Rogério Ferreira, treinador do sub-20, foi o responsável por comandar a atividade.

Carreira como técnico

O Bahia vai ser o quinto clube da carreira de Rogério Ceni como técnico, iniciada em 2017. O profissional estava livre no mercado desde abril, quando foi demitido do São Paulo após uma série de maus resultados. Foi a segunda passagem do treinador pelo Morumbi e durou 18 meses. Neste tempo, o time acumulou 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas em 106 jogos, um aproveitamento pouco acima de 54%. O trabalho terminou com 156 gols marcados e 107 gols sofridos.

Antes, em 2017, Ceni já havia comandado o São Paulo, onde é o maior ídolo da história do clube como jogador. Foi lá que ele começou a carreira como técnico. Mas a passagem durou pouco, cerca de seis meses. Ele saiu com 49,5% de aproveitamento, sendo 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas.

Em seguida, o técnico acertou com o Fortaleza, em 2018. Fez uma passagem de sucesso pelo clube, onde foi foi campeão da Série B (2018), da Copa do Nordeste (2019) e do Cearense (2019). No meio da temporada de 2019, saiu para ir para o Cruzeiro, que lutava contra o rebaixamento.

Com problemas de relacionamento com os medalhões do elenco, acabou deixando o time celeste depois de apenas oito jogos, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ceni então retornou ao Fortaleza e se tornou bicampeão do Cearense, com o título de 2020. Ficou lá até novembro de 2020, quando foi chamado para ir para o Flamengo.