Bahia volta aos treinos após três dias de folga e demissão de Paiva

Rogério Ferreira comandou o treino após a demissão de Paiva. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Após três dias de folga no início desta Data Fifa, os jogadores do Bahia voltaram aos trabalhos. O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira (7) e iniciou a preparação para enfrentar o Coritiba, na próxima semana. Foi o primeiro treinamento após a demissão do técnico Renato Paiva, anunciada na noite anterior.

Sem o português, a atividade foi orientada por Rogério Ferreira, treinador do sub-20. Os atletas começaram o dia na academia e, em seguida, fizeram um treinamento técnico com bola. Depois, participaram de mais uma atividade em campo reduzido.

Recuperado de lesão, o zagueiro David Duarte treinou normalmente com o grupo no campo 2. O lateral-direito André, por sua vez, fez um treino especial com bola sob o comando do fisioterapeuta Thiago Teixeira, enquanto o meia Cauly deu sequência ao tratamento de lesão no joelho.

Durante as atividades, Rogério teve como auxiliar o treinador do sub-17, João Di Fábio. Já os goleiros trabalharam com Duda Varjão, preparador do sub-20. O grupo volta aos trabalhos nesta sexta-feira (8), pela manhã.