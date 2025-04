VELHOS CONHECIDOS

Bahia precisa impedir lei do ex contra sete ex-tricolores no time do Mirassol pelo Brasileirão

O Esquadrão busca o primeiro triunfo no Brasileiro em cima do Mirassol, que disputa o campeonato pela primeira vez na história

Entre reencontros, primeiras vezes e novas chances, o Bahia enfrentará o Mirassol neste domingo (13), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Brasileirão. Para ambos os times, missões parecidas: conseguir o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro de 2025.>

Do lado do Bahia, a estreia foi de empate com o Corinthians em 1 a 1, seguida de uma segunda rodada que terminou em 2 a 2 contra o Santos. Agora frente ao Mirassol, a meta é quebrar a sequência de empates no número da rodada, e trocar o 3 a 3 por um placar que garanta os três pontos.>

Já para o Mirassol, a situação está mais complicada. Enquanto o Bahia ocupa a décima terceira colocação na tabela com dois pontos, o clube paulista está em décimo sétimo, com apenas um ponto e abrindo a zona de rebaixamento após perder para o Cruzeiro por 2 a 1 na estreia, e empatar com o Fortaleza por 1 a 1.>

No entanto, a pressão é diferente para cada um. A temporada de 2025 é a primeira na história do clube em que o Mirassol disputa a Série A, justamente no ano em que completa seu centenário. Quinto time a alcançar o topo do futebol brasileiro desde que os pontos corridos começaram a ser critério em 2003, ele se une a Brasiliense, Ipatinga, Grêmio Barueri e Cuiabá como caçulas do torneio.>

Com o mesmo apelido do grande rival do Bahia, o Leão chegou à Série C em 2020, e alcançou a B em 2022, tendo sido campeão na terceira e na quarta divisão. No ano passado, conseguiu o acesso à Série A com o vice-campeonato da B.>

Enquanto o Mirassol busca a primeira vitória da história do clube na Série A, o Bahia busca a primeira nesta temporada, em um jogo que promete ir além da "primeira vez" do Leão. Ainda que seja a primeira vez que se encontram na Série A, os dois times dividem uma relação de proximidade, nostalgia e quem sabe até saudade, com sete ex-jogadores do Bahia no elenco do Mirassol.>

Além de Yago Felipe, meia contratado na última terça-feira (8) pelo Mirassol que jogou 66 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência desde que chegou ao Bahia em 2023, outros rostos conhecidos podem aparecer em campo para a torcida tricolor. Um deles é o zagueiro Luiz Otávio, do Esquadrão entre 2021 e 2022. Com a camisa tricolor, foram 85 jogos e seis gols, tendo vivido com o Bahia o rebaixamento à Série B e o retorno à Série A.>

Em seguida, vem o meia Gabriel, que surgiu na base do Bahia em 2010, e alcançou o time principal. Lá, fez 13 gols e deu duas assistências em 79 jogos. Além dele, aparece no Mirassol o volante Matheus Sales, integrante do Bahia em 2017.>

Outro antigo conhecido é Léo Gamalho. Um dos poucos jogadores a defender ambos Bahia e Vitória, Léo tem sete gols e uma assistência pelo tricolor em 2015, e hoje joga pelo Mirassol. Com ele, está Clayson, atacante que fez três gols e três assistências em 42 jogos pelo Bahia em 2020. O último ex-tricolor no Mirassol é Matheus Davó, dono de dez gols e quatro assistências em 40 partidas pelo Bahia em 2022.>