COPA DO NORDESTE

Bahia x Náutico: veja onde assistir, escalações e arbitragem

De olho em uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia tem mais uma decisão pela frente. Nesta quarta-feira (10), o tricolor recebe o Náutico, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto será decidido em jogo único e quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis. O técnico Rogério Ceni teve apenas dois dias de preparação e não deve colocar em campo um time muito diferente do que jogou a final do Campeonato Baiano. Se passar pelo Náutico, o Bahia enfrentará o vencedor de CRB e Botafogo-PB. Confira informações sobre a partida.