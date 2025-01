PREPARAÇÃO

Bate-papo e campo: saiba como foi o segundo dia de pré-temporada do Bahia

Tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo

O Bahia segue no batente de olho nas competições de 2025. Nesta quarta-feira (8), o tricolor voltou aos treinos no segundo dia de pré-temporada. No CT Evaristo de Macedo, parte do grupo realizou novas avaliações físicas e clínicas. Depois, o elenco se reuniu no auditório para uma conversa com o técnico Rogério Ceni.