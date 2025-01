CHAMPIONS LEAGUE

Bayern de Munique x Slovan Bratislava: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h

Jogando em casa, o time bávaro vai para a rodada derradeira sonhando com o G8. A equipe ocupa atualmente a 15ª posição, com 12 pontos, e quer uma vitória para tentar a classificação direta para as oitavas, sem ter que passar pelos playoffs para o mata-mata. A distância para o Bayer Leverkusen, o 8º colocado, é de apenas um ponto, mas o Bayern tem que triunfar e secar os rivais que estão acima na tabela. Já o Slovan Bratislava amarga a vice-lanterna da Champions, com sete derrotas em sete partidas.>