CHAMPIONS LEAGUE

Benfica x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipe catalã ocupa a segunda posição da primeira fase da competição, enquanto o time português é o 15º colocado

O time anfitrião chega embalado, com quatro vitórias seguidas na temporada, somando todas as competições. Em seu último compromisso, atropelou o Famalicão por 4x0, pelo Campeonato Português. Na Champions, porém, a campanha vem sendo irregular: são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o que deixa a equipe na 15ª posição, com 10 pontos somados.

Já o Barça é o vice-líder da competição, com 15 pontos, e está praticamente garantido nas oitavas de final. O clube vinha em uma ótima sequência de quatro triunfos consecutivos, mas a série foi encerrada com o empate em 1x1 com o Getafe, no último sábado (18), pelo Campeonato Espanhol. Já na Liga dos Campeões, são cinco vitórias seguidas.