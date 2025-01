TÊNIS

Bia Haddad e alemã perdem na final e ficam com o vice no Torneio de Adelaide

Bia defendia o título conquistado no ano passado, jogando ao lado da americana Taylor Townsend

Não deu para Beatriz Haddad Maia chegar ao bicampeonato de duplas no Torneio de Adelaide na madrugada desta sexta-feira. A brasileira e a alemã Laura Siegemund foram superadas pela chinesa Hanyu Guo e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. A competição, de nível WTA 500, é preparatória para o Aberto da Austrália, que começa na noite deste sábado, pelo horário de Brasília.

Bia defendia o título conquistado no ano passado, jogando ao lado da americana Taylor Townsend. Desta vez, o troféu escapou, na segunda final disputada com Laura, com quem voltará a jogar no Aberto da Austrália, a partir da semana que vem.

Paulista de 28 anos, Bia tem sete títulos profissionais de duplas e disputou, nesta edição, a 11ª final no circuito. Jogando ao lado de Laura, de 36 anos, a brasileira foi finalista do WTA 1000 de Indian Wells em 2023 e chegou às quartas no US Open e em Pequim no ano passado.