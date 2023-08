Biel lamenta retorno após lesão com derrota: 'Quem não faz, leva'

Biel foi a grande novidade do Bahia contra o Botafogo, na tarde deste domingo (27). Um dos destaques do time na temporada, o atacante estava fora de combate há quase três meses, após sofrer lesão na coxa em maio. O esperado retorno aconteceu no segundo tempo diante do alvinegro carioca, mas não foi como o jogador esperava: o Esquadrão acabou derrotado por 3x0 no Engenhão, no Rio de Janeiro.