Bahia perde para o líder Botafogo e segue colado no Z4 do Brasileirão

Diego Costa, do Botafogo, comemora o seu segundo gol marcado sobre o Bahia. Crédito: Satiro Sodré/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo

O Bahia vivia seu melhor momento no Brasileirão. Tinha apenas uma derrota nos últimos cinco jogos e vinha de uma sonora goleada sobre o Red Bull Bragantino, por 4x0. Mas não resistiu ao líder da competição. O Botafogo manteve seus 100% de aproveitamento no Engenhão e derrotou o Esquadrão por 3x0, na tarde deste domingo (27), pela 21ª rodada. Diego Costa marcou duas vezes e Luis Henrique fechou o placar.



Foi mais um resultado negativo como visitante do Bahia, que só venceu uma partida fora de casa nesta Série A: contra o Vasco, na 3ª rodada. Ainda tem três empates e sete derrotas longe de Salvador, incluindo o jogo diante do Botafogo.

O resultado mantém o tricolor na 16ª colocação, com os mesmos 21 pontos. Está empatado com o Santos, primeiro time no Z4, mas leva vantagem no saldo de gols. O Peixe, aliás, poderia ter ultrapassado o Esquadrão, mas também perdeu na rodada, para o Atlético-MG, por 2x0.

Na próxima rodada, o Bahia volta a enfrentar um rival carioca: o Vasco, em casa. O jogo está marcado para o domingo (3), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Gol relâmpago

Para encarar o Botafogo, o técnico Renato Paiva optou por repetir a escalação que goleou o Red Bull Bragantino na rodada passada. Isso incluiu o zagueiro Kanu, que foi recentemente comprado pelo tricolor. Ele havia ficado fora do jogo entre os times no primeiro turno por questões contratuais. Outro que foi mantido no time titular foi Mingotti, que ganhou a concorrência com Everaldo.

O Esquadrão até começou bem o jogo. Equilibrado e bem estruturado defensivamente, tentava sair para o jogo. Mas levou um banho de água fria ainda aos 3 minutos, graças a um vacilo individual. Victor Hugo errou a saída de bola e Eduardo deu o bote e roubou. A redonda chegou até Victor Sá, que deu um ótimo passe para Diego Costa. Livre na área, o centroavante bateu forte para fazer o 1x0.

Atrás no placar, o Bahia não se abalou e foi para cima do anfitrião, na luta pelo empate. Aos 7 minutos, viu Ademir arriscar um voleio, para fora. Três minutos depois, foi a vez de Cauly avançar e achar Ratão no lado esquerdo do ataque. O atacante chutou forte, de longe, mas Perri defendeu.

O goleiro alvinegro voltou a ser acionado aos 18. Ratão acelerou pelo meio e deu lindo passe em profundidade para Ademir. O camisa 7 avançou, ficou cara a cara com Perri e bateu na saída, mas o defensor salvou com o pé. A pressão não parou e, aos 20, foi a vez de Cauly receber de Ademir na intermediária e mandar uma bomba, tirando tinta da trave.

Aos 28, foi a vez do Botafogo ficar perto de ampliar. Segovinha recebeu na grande área, driblou dois marcadores e chutou forte, no ângulo, mas Marcos Felipe salvou. Aos 31, Cauly voltou a ter chance de longe, só que Perri defendeu com tranquilidade.

O Bahia continuou pressionando bastante nos minutos finais. Mingotti teve boas chances e, em uma delas, recebeu livre de Thaciano na área, mas chutou mal, por cima do travessão. Pecando nas finalizações, o Esquadrão foi para o intervalo com a derrota parcial.

Mais dois do Botafogo

O Bahia voltou para o segundo tempo com a mesma formação, mas precisou mudar ainda aos 3 minutos: Cauly, machucado, deu lugar a Léo Cittadini. O volante teve chance logo na sequência, quando driblou dois marcadores e bateu forte, obrigando defesa de Perri.

Depois de tanto criar e não aproveitar, o Esquadrão acabou punido com a máxima de 'quem não faz, leva'. Aos 6 minutos, Marcos Felipe errou a saída de bola, e Gabriel Pires recuperou no meio de campo. Saiu em velocidade pelo lado esquerdo até a linha de fundo, quando cruzou para a área. Diego Costa subiu sozinho e cabeceou na direção de Marcos Felipe. Mas o goleiro tricolor deixou a bola passar por baixo: 2x0 para o Botafogo.

Diante do cenário adverso, Paiva fez mais duas trocas. Com destaque para o retorno de Biel, após quase três meses em recuperação de lesão na coxa. Ele entrou no lugar de Rafael Ratão, enquanto Mingotti foi substituído por Jacaré.

Mas quem surgiu com perigo de novo foi o Botafogo. Aos 23, Gabriel Pires roubou a bola e acionou Eduardo na grande área. O meia passou para Janderson, que finalizou na saída de Marcos Felipe. A bola bateu na trave e saiu.

Se o terceiro do Botafogo não saiu ali, veio sete minutos depois. Hugo saiu em contra-ataque e deu um ótimo passe para Luis Henrique entrar livre na área. Ele driblou Marcos Felipe e completou para o gol: 3x0, aos 30 minutos.

Biel tentou descontar pouco depois, quando tabelou com Everaldo e arriscou voleio, para fora. Aos 38, foi a vez do camisa 9 receber, avançar e bater cruzado, só que Adryelson desviou para fora. Na sequência, Gilberto bateu colocado na entrada da área, mas Perri salvou. No fim, a última chance de gol ainda foi do Botafogo: Hernández recebeu na intermediária, limpou e chutou colocado, para a defesa de Marcos Felipe.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 3x0 Bahia - Campeonato Brasileiro - 21ª rodada

Botafogo: Lucas Perri, JP Galvão (Mateo Ponte), Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa) e Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique), Diego Costa (Janderson) e Segovinha (Diego Hernández). Técnico: Bruno Lage.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano (Yago Felipe) e Cauly (Léo Cittadini); Ademir (Everaldo), Mingotti (Jacaré) e Rafael Ratão (Biel). Técnico: Renato Paiva.

Local: estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

Gols: Diego Costa, aos 3 minutos do primeiro tempo; Diego Costa, aos 6 minutos, e Luis Henrique, aos 30 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Diego Costa e Janderson, do Botafogo; Mingotti, Cauly e Yago Felipe do Bahia;

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (trio de São Paulo);