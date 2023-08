'Vitória da eficácia', diz Paiva sobre derrota do Bahia para Botafogo

Paiva em entrevista coletiva após o jogo do Bahia contra o Botafogo. Crédito: Marcelo Gil/@celogilfotografia

O Bahia segue com desempenho ruim como visitante na Série A. Em 11 jogos longe da Arena Fonte Nova, o time conquistou apenas um triunfo - sobre o Vasco, na 3ª rodada -, além de três empates e sete derrotas. O revés mais recente veio neste domingo (27), com o 3x0 sofrido para o Botafogo, no Nilton Santos. O Esquadrão até fez um bom primeiro tempo, mas caiu de produção na etapa final e viu erros se tornarem cruciais para o resultado final.

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Paiva avaliou a partida como 'ingrata'. O treinador citou o número de finalizações das duas equipes, enfatizando que o Bahia teve mais que o dobro do rival. Mas não conseguiu balançar as redes, enquanto o alvinegro marcou com Diego Costa (dois) e Luis Henrique.

"Jogo ingrato. Uma boa exibição da minha equipe. Perde de 3x0 com 17 finalizações, contra oito do adversário. Claramente, a vitória é da eficácia. Não tem outra forma de definir esse jogo. Fomos propositivos, pressionamos, jogamos muito tempo no campo defensivo do Botafogo", disse Paiva.

O comandante também lamentou erros do Bahia que viraram gols do adversário.

"Curiosamente os três gols do Botafogo são erros nossos. E nós temos oportunidades que não são erros deles, mas sim criadas por nós. Primeiro gol, um corte do Vitor Hugo que fica curto e, a partir daí, ficamos desequilibrados. Segundo gol, uma bola que Marcos Felipe bate, longa. Muita gente me pergunta sobre as saídas de trás apoiadas, que é um risco. Quem pergunta isso fica pensando porque eu não gosto das bolas para cima longas. Porque normalmente os zagueiros ganham essas bolas, e estamos com a equipe aberta. Não gosto dessas bolas. Depois, o terceiro, o escanteio, gol infantil da nossa parte", comentou.

Paiva também ressaltou o bom primeiro tempo do Bahia diante da qualidade do Botafogo. Líder da Série A com 51 pontos, o time carioca manteve o 100% de aproveitamento como mandante. São 11 jogos em casa até aqui, com 11 vitórias e apenas três gols sofridos. Por outro lado, o técnico tricolor voltou a lamentar a falta de efetividade de sua equipe.

"Este Botafogo tem sido hipercompetitivo, muito pela eficácia. Uma equipe muito eficaz, que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol. E nós precisamos, essa é que a grande verdade. Com exceção do jogo contra o Bragantino. Como eu tenho que analisar não somente o placar - porque isso é para os torcedores -, mas a história do jogo, acho que é evidente o que fizemos aqui, em especial no primeiro tempo. De grandíssima qualidade. Não sei quantas equipes fizeram um primeiro tempo aqui no Nilton Santos como este, de volume, de qualidade. Agora a eficácia... Não há vitória morais. O Botafogo fez três [gols], nós não fizemos nenhum em 17 finalizações", avaliou.

Além do resultado ruim, o Bahia ganhou outra preocupação. Cauly saiu lesionado no início do segundo tempo e será avaliado. Paiva disse não saber a gravidade do problema, mas lembrou a situação de Kayky, que também se machucou em um estádio de grama sintética, a Ligga Arena, contra o Athletico-PR.

"Além de tudo isso, dessa negatividade para fazer gols, há também a questão das lesões. Esta lesão não é muscular, é traumática. Não sei a dimensão, que não seja nada muito grave. Cauly tem sido um jogador muito importante para nossa manobra ofensiva. Um criador, finalizador. Pena o que aconteceu. Mas ainda não tenho indicadores sobre o que se passou. No sintético, contra o Athletico, lesão do Kayky. Hoje, em outro campo sintético, possível lesão de joelho Cauly. Uma pena, mas é o que é. Vamos reerguer e vamos olhar para os próximos jogos com muita determinação. Volto a dizer, com o apoio dos torcedores", lamentou.

O Bahia agora se prepara para um 'minicampeonato' entre times que estão na parte final da tabela do Brasileirão. Na 16ª posição, com 21 pontos, o Esquadrão irá receber em casa o Vasco, 18º colocado, com 16. Em seguida, o tricolor pegará o Coritiba (19º, com 14 pontos) e o Santos (17º, com 21).

"São jogos de confronto direto. Nós temos que manter esse volume de jogo que tivemos nestes últimos cinco jogos. Um volume muito positivo, impressionante, criar situações de finalização. Mas temos que fazer gols. Essa é a única coisa que eu tenho que olhar para esses três jogos, dentro desse parâmetro. Mas a gente tem que fazer gols. Não me interessa ter 17 finalizações e não ter nenhum gol", falou.

Paiva aproveitou para pedir que o torcedor lote a Arena Fonte Nova para a partida contra o Vasco. O duelo está marcado para o próximo domingo (3), às 18h30, pela 22ª rodada.