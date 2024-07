COPA AMÉRICA

Bielsa faz novas críticas à organização da Copa América e exalta atuação de Suárez pelo Uruguai

O treinador já havia demonstrado incômodo com os campos de treinamentos

Estadão

Publicado em 14 de julho de 2024 às 10:13

Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai Crédito: AUF/Divulgação

Após a confirmação do terceiro lugar do Uruguai na Copa América, na vitória nos pênaltis sobre o Canadá, no último sábado, o técnico Marcelo Bielsa voltou a criticar a organização do torneio. O treinador já havia demonstrado incômodo com os campos de treinamentos, e fez um longo desabafo sobre possíveis punições aos jogadores uruguaios pela briga com colombianos na semifinal da competição. Ele também se recusou a saber da repercussão de suas falas.

"As repercussões não sei quais foram. Faz tempo, anos, que deixei de ler o que se publica sobre mim e o que digo. Quando alguém tem essa presença pública, termina se intoxicando consigo mesmo. O que posso dizer é que nada do que eu disse pode ser interpretado como algo que não é certo. Quem se exalta perde parte da razão, mas repassei mentalmente o que disse, e creio que não são coisas discutíveis. Me permito afirmá-lo, porque se não fosse certo o que eu disse, seria uma vergonha. Tudo o que disse é certo e verificável", afirmou o treinador em coletiva de imprensa.

Além de disparar contra a organização da Copa América e afirmar que espera por uma retaliação, Bielsa aproveitou o momento para elogiar o atacante Luis Suárez, que fez um dos gols no empate por 2 a 2. Ele foi responsável por forçar o duelo para os pênaltis.

"O nível que ele mostrou nos minutos que jogou, o nível técnico e físico nos treinos, não o posicionam longe de aspirar por compartilhar a titularidade na posição de centroavante. Está em condições de disputar esse espaço legitimamente. Hoje, no segundo tempo, teve uma atuação satisfatória e, além do gol, encabeçou alguns ataques que nos permitiram dominar as passagens do jogo e gerar situações. - É um jogador que eu nunca tinha comandado. Ter compartilhado esse tempo confirma a imagem de um jogador superior, de um grande companheiro. Foi, para todos nós, um apoio muito grande", disse.

Luis Suárez tem 37 anos e deixou no ar a possibilidade de se despedir da seleção do Uruguai após a Copa América. Na coletiva, Bielsa deu a entender que conta com o experiente atacante para a sequência das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta está no Inter Miami, mesma equipe de Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona.