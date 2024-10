LANÇAMENTO

Biografia de ex-técnico do Vitória será lançada em Salvador nesta sexta-feira (18)

Caio Júnior foi uma das 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense que caiu na Colômbia em 2016

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 14:43

Biografia de Caio Júnior será lançada em loja do Vitória nesta sexta-feira (18) Crédito: Robson Mendes/Arquivo Correio

Campeão Baiano de 2013 pelo Vitória, o técnico Caio Júnior terá sua biografia lançada em Salvador nesta sexta-feira (19), a partir das 18h30 na loja oficial do Vitória no Shopping Paralela, em Alphaville. Caio Júnior foi uma das 71 vítimas do acidente com o avião da Chapecoense que caiu na Colômbia quando ia disputar a final da Copa Sul-americana, em 2016.

O evento terá a presença do autor do livro, o jornalista Adriano Rattmann, que era assessor de Caio Júnior. “A biogragia era um sonho do Caio que eu pude realizar com o apoio da família dele. Lançar em Salvador é de fundamental importância porque ele viveu grandes momentos na cidade e isso está retratado no livro”, explica Rattmann.

Caio Junior entrou para a história do clássico Ba-Vi ao comandar o Vitória em duas goleadas, 5x1 na reinauguração da Fonte Nova e 7x3 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano em 2013.

No ano anterior, Caio Júnior havia comandando o Bahia, mas deixou o time alegando problemas pessoais, fato que também é abordado no livro com todos os detalhes.

Serviço: Lançamento biografia Caio Júnior, o Ídolo, o Ser Humano e sua Inesquecível Jornada.

Data: 18 de Outubro de 2024 – 18h30.