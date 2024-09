MELHORES DO MUNDO

Bola de Ouro tem indicação de Vinícius Júnior e mais 4 brasileiros; veja lista completa

Único representante do Brasil na Bola de Ouro, Vinícius Júnior foi um dos destaques do Real Madrid na conquista da última Liga dos Campeões

A France Football anunciou nesta quarta-feira os indicados para a Bola de Ouro, uma das premiações mais importantes do futebol. Além dos concorrentes ao prêmio principal, a revista listou também os nomes que concorrerão aos prêmios de melhores times (masculino e feminino), Troféu Kopa (sub-21 masculino), Troféu Yashin (melhor goleiro), Troféu Gerd Müller (artilheiro), Prêmio Sócrates (iniciativa social) e técnico do ano (masculino e feminino).

A premiação leva em conta a atuação na temporada europeia. Ou seja, o período de avaliação vai do segundo semestre do ano anterior ao fim primeiro semestre do ano atual. O brasileiro Vinícius Júnior é um dos favoritos à principal categoria. Único representante do País na última edição da Bola de Ouro, o jogador foi um dos grandes nomes do Real Madrid na conquista da última Liga dos Campeões.