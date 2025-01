MERCADO DA BOLA

Botafogo foi o clube mais gastou na América do Sul em 2024

Relatório da Fifa aponta o PSG como o líder do ranking na Europa

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 16:12

Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo foi o time que mais gastou no futebol da América do Sul em 2024. É o que aponta o Relatório Global de Transferências publicado pela Fifa nesta quinta-feira (30). De acordo com o documento, foram gastos impressionantes US$ 8,59 bilhões (R$ 50,5 bilhões). O valor só é superado pelo o que foi registrado em 2023: US$ 9,66 bilhões (R$ 56,86 bilhões).>

O ano passado, porém, registrou um recorde histórico referente ao número de transferências internacionais de jogadores do futebol profissional e amador nas categorias masculina e feminina: 78.742 atletas trocaram de clube.>

Os clubes brasileiros gastaram mais de R$ 2 bilhões em contratações de jogadores. Já em saídas, o ganho foi de R$ 3,48 bilhões. Os representantes nacionais, inclusive, dominam o top 10 da América do Sul. Nove são do país, com apenas um intruso no ranking - o River Plate, quarto colocado. O pódio, além do Botafogo, tem Cruzeiro e Flamengo, nesta ordem. Após o representante da Argentina, aparecem Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Fluminense.>

Na Europa, os clubes ingleses foram os que mais gastaram e mais receberam com transferências de atletas, com uma circulação de US$ 1,88 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões) em 2024. Apesar dessa liderança, o clube que mais gastou no ano passado foi o PSG, da França. O segundo colocado é o Manchester United, seguido do Olympique Lyonnais.>