MISOGINIA

Presidente do Atlético-GO é machista com repórter e ela abandona entrevista

Adson Batista afirmou que Nathália Freitas só teria gostado da atuação de Alê porque o achou "bonitinho"

O presidente do Atlético-GO se envolveu em um embate com uma repórter ao responder de maneira machista a um comentário, levando a jornalista a abandonar a entrevista no meio. A profissional havia opinado sobre um dos jogadores, afirmando que ele teria ido bem na partida, e teve sua opinião descredibilizada pelo dirigente. >