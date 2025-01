AVIÃO COLIDIU COM HELICÓPTERO

Cachorro salvou patinador artístico de acidente aéreo nos EUA

Jon Maravilla não conseguiu entrar no avião da American Airlines por causa do tamanho do animal

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 15:36

Jon Maravilla compete em pares de patinação artística com Saya Carpenter Crédito: Reprodução

Um cachorro salvou um patinador artístico da tragédia aérea em Washington, nos Estados Unidos. Jon Maravilla por pouco não entrou no avião da American Airlines que se chocou com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA na noite de quarta-feira (29). O que impediu o profissional de ingressar na aeronave foi, justamente, seu animal de estimação.>

Maravilla, de 20 anos, embarcaria no voo, que saiu de Wichita, no estado do Kansas. Ele chegou ao terminal aéreo sem imprevistos, mas foi impedido de entrar no avião pois pretendia viajar com um cachorro que ultrapassava o tamanho permitido para animais de estimação na cabine.>

O atleta profissional acabou voltando para casa de carro, e escapou do acidente de avião mais mortal nos Estados Unidos em quase 24 anos. O avião da American Airlines transportava 64 pessoas (60 passageiros e quatro tripulantes) e ia em direção ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Mas se chocou no ar contra o helicóptero de uso militar e caiu no rio Potomac, já perto do destino final.>

"Era o nosso voo de regresso. Não entendi por que de repente não foi mais possível trazer meu cachorro", disse o patinador à agência russa Ria Novosti. "Eu não podia deixar isso para trás, então decidimos dirigir pela estrada". Ao sair do aeroporto Dwight D. Eisenhower, em Wichita, o patinador publicou dois Stories no Instagram lamentando não ter embarcado na aeronave.>

"Não é permitido passar pelo portão de embarque. Tire-me do Kansas", escreveu. "A viagem de 14 horas começa", acrescentou.>