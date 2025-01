TRAGÉDIA

Saiba quem eram os patinadores que morreram no acidente aéreo nos EUA

Ex-campeões mundiais, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam no avião da American Airlines que se chocou com helicóptero militar

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 10:49

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov durante a Olimpíada de Inverno Lillehammer-1994 Crédito: The Skating Club of Boston/Reprodução

Os patinadores Evgenia Shishkova, de 52 anos, e Vadim Naumov, de 55, estão entre as vítimas fatais do acidente aéreo na região próxima do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (29). Os dois estavam à bordo no avião da American Airlines que se chocou com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA. >

Nascidos em Leningrado, Shishkova e Naumov começaram a patinar juntos em 1985 e eram figuras conhecidas na patinação artística em duplas, e representaram a União Soviética - e, mais tarde, a Rússia - na modalidade. Eles ganharam notoriedade após conquistarem o Campeonato Mundial em 1994. Também disputaram duas Olimpíadas de Inverno, Albertville-1992 e Lillehammer-1994. A melhor classificação olímpica aconteceu na segunda participação, quando os dois terminaram na quarta colocação.>

Os atletas ainda conquistaram outros dois pódios em mundiais (bronze em 1993 e a prata em 1995). Eles ainda somam cinco pódios no Campeonato Europeu, com quatro bronzes e uma prata. A parceria, aliás, quase não aconteceu, pois Naumov achava Shishkova "muito pequena". >

"Ela era tão pequena. Eu disse: 'de jeito nenhum. Eu não vou patinar com essa garota", afirmou, em entrevista ao 'Boston News', em 2018. "Um treino foi o suficiente para ele mudar de ideia", completou Shishkova.>

Em 1998, Shishkova e Naumov se mudaram para os Estados Unidos, onde passaram a atuar como treinadores. Eles estavam retornando do National Development Camp, acompanhados por um grupo de jovens patinadores.>

De acordo com o jornal Daily Mail, o filho do casal, Maxim Naumov, de 23 anos, não estava na aeronave, apesar de ter competido no Campeonato Nacional de Patinação Artística em Wichita, de onde o avião da American Airlines decolou. O atleta, que terminou em quarto lugar na modalidade masculina do torneio, havia deixado a cidade na segunda-feira (27), ao lado do patinador americano Anton Spiridonov.>

O avião da American Airlines transportava 64 pessoas (60 passageiros e quatro tripulantes) e vinha de Wichita, no Kansas, com destino ao Aeroporto Nacional Reagan, em Washington. Mas se chocou no ar contra o helicóptero de uso militar e caiu no rio Potomac. A organização US Figure Skating confirmou que muitos de seus atletas estavam a bordo do avião.>

Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética, estava na aeronave, segundo a agência de notícias russa TASS. Ela era treinadora de um clube de patinação artística de Washington.>