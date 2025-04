CONFIANTE

'Botafogo vai brigar pelo Brasileirão e Libertadores', garante ex-Vitória

Túlio Maravilha passou pela Toca do Leão em 1997, para disputar partidas no Campeonato Brasileiro e na Copa Conmebol

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de abril de 2025 às 20:23

Túlio Maravilha apostou no Botafogo para 2025 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ídolo do Botafogo e ex-jogador do Vitória, Túlio Maravilha afirmou que o Botafogo tem condições de repetir a temporada passada em 2025. Em entrevista à ESPN, o ex-atacante mostrou confiança na recuperação do Glorioso após um início de temporada ruim. Na opinião dele, a equipe brigará por títulos importantes.>

Túlio Maravilha passou pela Toca do Leão em 1997, quando entrou em campo por 25 partidas com a camisa rubro-negra, entre Campeonato Brasileiro e Copa Conmebol. No Vitória, o jogador balançou as redes em 10 oportunidades durante sua passagem no time baiano. >

''O Botafogo vai brigar pelos três títulos: Libertadores, Mundial e Brasileirão. É como o John Textor falou: 'Esquece o Carioca, passou'. Ainda tem a Copa do Brasil, que seria um título inédito e não podemos desprezar, mas acredito que vai brigar de igual para igual. É só ter tranquilidade e calma que na hora certa o Botafogo vai engrenar, assim como foi no ano passado'', disse Túlio.>

Principal nome do título brasileiro em 1995, o ex-atacante também avaliou o momento de Igor Jesus. Na opinião de Túlio, o atacante depende de uma melhora coletiva da equipe para engrenar em 2025.>