BRASILEIRÃO

Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 20h

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 16:00

Botafogo Crédito: Divulgação/Botafogo

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida atrasada válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Botafogo x Ceará ao vivo

A partida entre Botafogo e Ceará terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video (streaming). >

Botafogo

O Botafogo vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Santos no último domingo e busca mais três pontos antes de embarcar para o Mundial de Clubes. Com 15 pontos, ocupa a 9ª posição na tabela. O atacante Igor Jesus e o lateral-esquerdo Cuiabano, poupados na rodada anterior, voltam a ficar à disposição. >

Ceará

O Ceará tenta se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. Com os mesmos 15 pontos do Botafogo, está em 10º lugar, e também briga por uma vaga no G-6. O time terá desfalques importantes como o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Richardson e o atacante Fernandinho. >

Prováveis escalações de Botafogo x Ceará

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Cuiabano e Savarino; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva>

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral e Dieguinho; Galeano, Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé>

Ficha do Jogo

Jogo: Botafogo x Ceará >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025>

Rodada: 10ª (partida atrasada)>

Data: Quarta-feira, 4 de junho de 2025>

Horário: 20h (de Brasília)>

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ>