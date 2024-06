GINÁTICA

Brasil convoca Arthur Nory para integrar seleção nos Jogos de Paris-2024

Nos Jogos do Rio-2016, o ginasta conquistou a medalha de bronze

Arthur Nory vai para sua terceira Olimpíada. Nos Jogos do Rio-2016, o ginasta conquistou a medalha de bronze e dividiu o pódio com o britânico Max Whitlock e o compatriota Diego Hypolito. Diogo Soares fez sua estreia olímpica em Tóquio-2020. Os reservas serão Caio Souza e Yuri Guimarães.

Na equipe feminina, Rebeca Andrade tenta aumentar sua coleção de medalhas olímpicas após o ouro e a prata nos Jogos de Tóquio-2020. Neste domingo, nas finais do Troféu Brasil, disputado no Rio, ela conquistou duas medalhas de ouro: nas barras assimétricas e na trave. A competição contou com aparelhagem da marca Gymnova, a mesma a ser utilizada nos Jogos de Paris-2024.